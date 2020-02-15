Diriliş zamanı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren ancak son 6 maçında 1 galibiyet, 5 yenilgi alarak potadan çıkan Çorum Futbol Kulübü bugün 23.hafta maçında konuk edeceği Zonguldak Kömürspor karşısında kötü gidişe “dur” demeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Pendikspor’a 3-2 yenilerek Play-Off potasından çıkan Çorum FK’da tüm camia bugünkü Zonguldak Kömür maçına odaklandı. Zonguldak ekibini yenerek kötü gidişe son vermeyi amaçlayan kırmızı-siyahlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda.

31 puanla Zonuldak Kömürspor cephesinde de bugünkü maç kader karşılaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Sancaktepe FK’ya 2-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır bir yara alan Zonguldak Kömürspor, Çorum’da kazanıp umutlarını tazelemeyi amaçlıyor.

34 puanlı 6.sıradaki Çorum FK ile 31 puanlı 10.sıradaki Zonguldak Kömürspor arasında bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçta Gaziantep bölgesi hakemlerinden Yakup Özhan düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Özhan’ın yardımcılıklarını ise Kahramanmaraş bölgesinden Musa Murat Emre ile Adana bölgesinden Mert Bulut yapacak. Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz da maçın dördüncü hakemi olacak.

Kritik karşılaşmada Çorum FK’da Batuhan Demirel, Zonguldak Kömürspor’da ise Muammer Sarıkaya sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler.

(Hüseyin AŞKIN)