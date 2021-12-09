Dilber’e leblebi ve Saat Kulesi maketi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hışıroğlu Kuruyemiş sahibi Murat Hışıroğlu’dan aldığı emanet hediyeleri TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber’e teslim etti.

Antalya’da gerçekleşen Türkiye Futbol Antrenörleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları Toplantısı’na Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karaca da katıldı. Burada Genel Başkan İsmail Dilber ile bir süre sohbet eden Yasin Aksoy, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın saat kulesi maketi hediyesi ile Murat Hışıroğlu’nun leblebi hediyesini Dilber’e takdim etti.

Başkan İsmail Dilber, Çorum’dan kendisine gönderilen hediyelerden dolayı teşekkürlerini iletirken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Murat Hışıroğlu’na selamlarını iletti.

(Rıfat KARA)

