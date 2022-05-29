Dilara Keçeci Türkiye 2.’si

Bocce Bovling ve Dart Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce (volo) Şampiyonası, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı. Şampiyonaya Çorum’dan, aynı zamanda il temsilcisi ve antrenör Hakan Çıtak nezaretinde katılan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dilara Keçeci, genç kızlar volo altın nokta kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

