Devir imzaya kaldı

Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2021-2022 Sezonunu, 65.puanla 7.sırada tamamlayan Çorum FK’nın devri konusunda, teklif sunan takım kaptanı Murat Yıldırım ve şirket yönetimi arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Bilindiği üzere, Murat Yıldırım’ın menajeri Ali Gürsoy, geçtiğimiz Cuma günü Çorum’a gelerek, Murat Yıldırım’la birlikte hareket eden ve satışın resmiyet kazanmasından sonra kulüp başkanı olması beklenen Oğuzhan Yalçın’la birlikte, tesislerde, kulüp müdürü Özgür Yıldırım’la bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

Kulübün bağlı bulunduğu şirketin sahibi ve yine kulübün hisselerinin tamamını elinde bulunduran Fatih Özcan’ın verdiği yetki ile görüşmeyi yapan Özgür Yıldırım’la yapılan görüşme olumlu sonuçlanmış ve birkaç pürüz dışında anlaşma sağlanmıştı.

Sonrasında, taraflar arasında devam eden görüşmelerde, ödeme planında ve tüm şartlarda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşılırken, satışın sadece imzaya kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

KULÜP DE AÇIKLADI

Öte yandan, kulübün devri ile ilgili sürecin sonuna gelindiği, Çorum FK tarafından da açıklandı. “Kamuoyuna…” başlığı altında yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere, sezonun sona ermesiyle birlikte, kulübün devir sürecinin başladığını daha önceki açıklamamızda da duyurmuştuk.

Kulübümüzün, Sayın Murat Yıldırım’a devredilmesi hususunda, sona gelinmiştir. Detaylı açıklama, önümüzdeki günlerde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

