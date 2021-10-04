“Devamını getirmeliyiz”

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, 1-0 kazandıkları Serik Belediyespor maçından sonra yaptığı açıklamada, pozisyon vermeden kazanıp taraftarlarının önünde ilk galibiyetlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, devamının gelmesi noktasında Kahramanmaraşspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Bu sezon iç sahada Diyarbekirspor ve Sakaryaspor’la oynadıkları maçları pozisyon vermemelerine rağmen kazanamadıklarını ancak Serik Belediyespor maçında da şeytanın bacağını kırarak galip geldiklerini kaydeden Ahmet Yıldırım, “Çok şükür, içeride taraftarımızın önünde kazanarak galibiyet serisini başlattık. Bunun devamının gelmesi için Kahramanmaraşspor maçını kazanmak zorundayız. Bu maça da bu doğrultuda hazırlanıp planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz” şeklinde konuştu.

SONUCA ERKEN GİTMEK İSTİYORUZ

Kahramanmaraşspor maçıyla ilgili de konuşan Ahmet Yıldırım, sonuca erken gitmek istediklerini ifade ederken, skoru yakaladıktan sonra yapacakları değişikliklerle Pazar günkü Sivas Belediye maçına dinamik bir kadro ile çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, “Kahramanmaraşspor maçında tek hedefimiz kazanmak. Allah nasip ederse 3 puanla dönmeyi arzuluyoruz.

Kahramanmaraşspor maçında skoru hemen yakalayıp erken değişikliklerle Pazar günü oynayacağımız Sivas Belediye maçına daha dinamik bir takım çıkartmayı planlıyoruz. Ama öncelikli hedefimiz Kahramanmaraşspor maçını kazanmak” şeklinde konuştu.

SAKAT VE HASTALAR DÖNÜYOR

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, sakat ve hasta oyuncuların takıma dönmeye başladıklarını da kaydederken, “Çok şükür sakat oyuncularımız ve gribal enfeksiyon geçiren oyuncularımız yavaş yavaş dönmeye başladı” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

