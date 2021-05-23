‘Destek verilmezse başarılı olamayız’

Haziran ayının ilk haftasında başlayacak olan BAL maçları öncesi Çorum temsilcisi Çimentospor’da Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy açıklamalarda bulundu. Çimentospor olarak maddi anlamda çok zorlandıklarını ifade eden Ulusoy, Başkan Ali Dursun’un yükünün hafiflemesi gerektiğini söyledi. Şuana kadar kulüpteki tüm masrafları Başkan Dursun tarafından karşılandığının da altını çizen Ulusoy, “Sezona Çorumlu genç sporcuları Çorum futboluna kazandırmak amacıyla yola çıktık. İki, üç sporcu dışında tamamı Çorumlu futbolculardan kurulu bir kadromuz var. Çorumlu sporculara kapılarını açarak onların üst liglere yükselmesinde öncülük etmekteyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Yıllık 600 bin TL bütçe ile ligin en az bütçeli takımlarından biriyiz. Teknik Direktörümüz Menderes Özarslan, yardımcı antrenörler Yasin Aksoy ve Zakir Ardahanlı ile çalışmalarımız iyi bir motivasyonla devam ediyor.

Başkanımız Ali Dursun’un Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile görüşmeleri sonucu deplasman için kulübümüze otobüs tahsisi yapılmış ve ilerleyen günlerde maddi desteğin yapılacağını da bizzat Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın söylemiştir. Devamında Milletvekillerimiz de maddi ve manevi destek sağlayacaklarını ifade etmiştir. Valimiz Mustafa Çiftçi de İl Özel İdare kanalıyla değerlendirmeye aldıklarını belirtmiştir. Maçlarımız Haziran ayı ilk haftası itibariyle başlayacak. Biz bir kulüp başkanı, teknik heyet ve 30 sporcu ile bu mücadeleyi yapamayız. Bu takım tüm Çorum’un takımıdır. Valimizin, vekillerimizin, belediye başkanımızın, kamu ve özel kurumlarımızın desteklerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

