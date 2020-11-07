“Dersimize iyi çalıştık”

Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup 3.hafta maçında Ordu Çamlıkspor ile karşılaşacak olan Çorum Voleybol’da antrenör Ali Haydar Teke açıklamalarda bulundu. Ordu’nun iyi bir takım olduğunu ifade eden Teke, Ordu Çamlıkspor’u iyi analiz ettiklerini ve kazanmak için sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Lig maratonunda 3 kaybetme hakları olduğunu da vurgulayan Teke, “Fatsa deplasmanında aldığımız yenilgi ile birini kullanmış olduk. Yarın oynayacağımız Ordu Çamlıkspor maçı da bu yenilgiyi telafi etmek adına oldukça önemli bir karşılaşma. Play-Off yolunda yara almamak için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Son yaptığımız transferimizin parmağında çatlak var. Bu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarfediyoruz. Ordu Çamlıkspor karşısında favori durumdayız ama voleybolda sonucun ne olduğunu kestirmek çok zor. Bizim ligde herkes birbirini yenecek güçte. O yüzden son maça kadar Play-Off şansımızı kovalamak ve hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Fatsa yenilgisi ile morallerinin bozulduğunu da söyleyen deneyimli antrenör, “Moralleri düzeltmek adına hafta içi yaptığımız antrenmanlarda oyuncularımla sık sık toplantı yaptım. Bu maçın önemini anlattım. Oyuncularım da herşeyin farkında. İnşallah az sayıda ki taraftarımız ile birlikte Ordu’yu yenerek yukarı tırmanışımızı sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)