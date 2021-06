Derbide kazanan Çorum Belediye: 3-1

3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi Çorum Grubu’nda dün ilk maç oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.30’da başlayan maçta Çorum’un iki temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Eğitim Gençlikspor karşı karşıya geldi. İlk sette Hasan Serhat’ın etkili oyunu ile rakibini 25-22 mağlup eden Çorum Belediyesi sette 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Sungurlu Eğitim Gençlikspor, rakibinin sert smaçlarına sayı ile karşılık vererek seti 26-24 kazandı ve maçı 1-1’e getirdi. Üçüncü sette tekrar oyunun hakimiyetini alan Çorum Belediyesi zaman zaman zorlanmasına rağmen seti 25-20 kazanarak yeniden öne geçen taraf oldu. Dördüncü setin ilk bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde üst üste sayılar alan Çorum Belediyesi seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Grubun diğer takımı Karabük Anadolu ise BAY geçti.

ÇORUM BELEDİYE: 3

SUNGURLU EĞİTİM: 1

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Caner Yıldırım, Hasan Olgun.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Muhammet, Tolga, Mahir Batuhan, Murat, Mert, Hasan Serhat, Bilal, Mustafa, Berkcan, Ersin Ardıç, Ersin Atacan, Doğan.

SUNGURLU EĞİTİM GENÇLİKSPOR: Emre, Yasin, Hüseyin Can, Abdullah, Musap Emir, İsmet Can, Mehmet Ali, Haluk, Emircan, Buğra, Mahmut, Ahmet, Ömer Faruk, Selim Can.

SETLER: 25-22, 24-26, 25-20, 25-20.

(Spor Servisi)