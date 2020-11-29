Derbide gülen taraf Çorum Voleybol : 3-2

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 6.hafta maçında Çorum’un iki temsilcisi Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü Osmancık’ta karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın ilk iki setinde konuk Çorum Voleybol daha etkili bir oyun ortaya koyarken, ilk seti 25-16, ikinci seti de 25-18 kazanarak maçta da 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü sette toparlanan ev sahibi Osmancık Belediyespor rakibin smaçlarını blokla karşılayarak sayı üstünlüğünü ele geçirerek üçüncü seti 25-21 kazandı. Dördüncü sette de rakibine oranla daha iyi bir görüntü sergileyen Osmancık’ın sultanları bu seti de 25-18 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde toparlanan konuk Çorum Voleybol seti 15-7, maçı da 3-2 kazanarak 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Osmancık Belediyespor ilk puanını alırken, Çorum Voleybol ise puanını 6’ya yükseltti.

OSMANCIK BELEDİYE: 2

ÇORUM VOLEYBOL: 3

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Safa Tarun, Can Acar.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Aze, Nazlıcan, Yasemin, İlayda, Yaren, Azranur, Doğa, Gizem, Beyzanur, Canay, Sevgi, Neriman, Hayat.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Bengisu, Melisa, Ayşe, Tuğçe, Sibel, Betül, Nurseda, Burcu, Zümrüt, Zeynep.

SETLER: 16-25, 18-25, 25-21, 25-18, 7-15.

(Spor Servisi)