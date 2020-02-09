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Derbide gülen taraf Çorum Voleybol : 3-1

Çorum’un Bayanlar 2.Ligi’ndeki iki temsilcisinin maçında gülen taraf 3-1’lik skorla Çorum Voleybol Spor Kulübü oldu.

Derbide gülen taraf Çorum Voleybol : 3-1

Çorum’un Bayanlar 2.Ligi’ndeki iki temsilcisinin maçında gülen taraf 3-1’lik skorla Çorum Voleybol Spor Kulübü oldu.

09 Şubat 2020 Pazar 21:44
Derbide gülen taraf Çorum Voleybol : 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 13.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmaya Osmancıklı voleybol severler de yoğun ilgi gösterdi. İlk seti seyircisinin desteği ile 25-22 kazanmayı başaran ev sahibi Osmancık Belediyespor, ikinci sette rakibin sert smaçlarına karşılık veremeyince ikinci seti 25-15 farklı kaybederek maçta durum 1-1’e geldi. Üçüncü sette oyunun üstünlüğünü tamamen eline alan konuk Çorum Voleybol üçüncü ve dördüncü seti 25-22’lik skorlarla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından son hafta maçları öncesi Çorum Voleybol puanını 20’e yükseltirken, Osmancık Belediyespor ise 12 puanda kaldı.

Osmancık Belediye: 1

Çorum Voleybol:3

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Hasan Olgun, Turgut Yıldırım.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Yasemin, İlayda, Yaren, Hayat, Derya, İrem, Gizem, Nurseda, Bengisu, Sevgi, Merve, Neriman.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Sevilay, Müesser, İrem, Elanur, Bensu, Tuğçe, Elif, Hacer, Sıla, Ece, Buse, Göksu, Esra.

SETLER: 25-22, 15-25, 22-25, 22-25.

(Rıfat KARA)

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