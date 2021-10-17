Derbi Çorum Belediye’nin: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup 1.hafta maçında iki Çorum temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Dün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 25-16, 25-16 ve 25-17’lik setlerle maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi ilk hafta maçları sonunda hanesine 3 puan yazdırırken, Sungurlu Belediyespor ilk haftayı puansız kapatmış oldu.

ÇORUM BELEDİYE GSK: 3

SUNGURLU BELEDİYESPOR:0

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Sezay Şahin, Hasan Öztürk.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Sercan, Murat, Okan, Koray, Taha, Berkcan, Mehmet, Berke, İlker, Soner, Ali, Doğan, Emirhan.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Hasan Hüseyin, Hasan Emre, Çağrı, İlyas, İsmail, İbrahim, Bilal, Abdullah, Yasin, Enes, Recep, Berk, Can Muhammed, Sinan.

SETLER: 25-16, 25-16, 25,17.

