Derbi Çorum Belediye’nin: 3-0
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan derbi maçı Çorum Belediye 3-0 kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup 1.hafta maçında iki Çorum temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Dün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 25-16, 25-16 ve 25-17’lik setlerle maçı 3-0 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi ilk hafta maçları sonunda hanesine 3 puan yazdırırken, Sungurlu Belediyespor ilk haftayı puansız kapatmış oldu.
ÇORUM BELEDİYE GSK: 3
SUNGURLU BELEDİYESPOR:0
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Sezay Şahin, Hasan Öztürk.
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Sercan, Murat, Okan, Koray, Taha, Berkcan, Mehmet, Berke, İlker, Soner, Ali, Doğan, Emirhan.
SUNGURLU BELEDİYESPOR: Hasan Hüseyin, Hasan Emre, Çağrı, İlyas, İsmail, İbrahim, Bilal, Abdullah, Yasin, Enes, Recep, Berk, Can Muhammed, Sinan.
SETLER: 25-16, 25-16, 25,17.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|19
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Karagümrük
|9
|17
|5. Galatasaray
|9
|17
|6. Hatayspor
|8
|16
|7. Altay
|9
|15
|8. Konyaspor
|9
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2