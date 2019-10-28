Deplasmanda ilk yenilgi: 1-2

STAT: Vakfıkebir İlçe.

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy ***, Sefa Özcan ***, Efe Kurtuluş ***

4.HAKEM: Levent Buğra Vartemel.

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir **, Miraç **, Oğuzhan ** (Dk. 78 Muhammet Haşim *), Samet **, Dede ***, Hakan ** (Dk. 70 Murat Cem *), Talha ***, Mertcan **, Musa Caner *** (Dk. 84 Maksut), Bahadır ***, Taha ***

YEDEKLER: Gökhan, Maksut, Ali, Emrullah, Volkan.

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Alper Avcı.

YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.: Onur *, Ertuğrul **, Ferdi * (Dk. 46 Oğuz *), Osman * (Dk.46 Mikail *), Eren *, Murat *, Kerem Çağatay *, Muhammed Rıdvan *, Mert Ilıman *, Kıvanç * (Dk. 68 Berat Ali *), Murathan *

YEDEKLER: Reşat, Hakan, Batuhan, Fatih.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GOLLER: Dk. 10 Musa Caner, Dk. 61 (penaltıdan) Taha (Hekimoğlu), Dk. 78 (penaltıdan) Ertuğrul (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Bekir, Miraç, Talha, Dede, Emrullah (yedek kulübesinden) (Hekimoğlu Trabzon), Kerem Kıvanç (Yeni Çorumspor)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 10.hafta maçında konuk olduğu Hekimoğlu Trabzon’a 2-1 yenildi. Kırmızı-Siyahlılar bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybettiler.

Cumartesi günü Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanan maçta Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, önceki hafta Tarsus İdmanyurudu ile oynadıkları maçın ilk 11’inden sakat Kerem Pala’nın yerine Murat’a forma vererek tek değişiklik yaptı.

Sahaya mutlak puan için çıkan Yeni Çorumspor henüz 10.dakikada Musa Caner’in golüyle 1-0 geriye düştü. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alan Yeni Çorumspor gol yollarında etkisiz kalırken, devre evsahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Ferdi’nin yerine Oğuz, Osman’ın yerine Mikail değişiklikleriyle başlayan Yeni Çorumspor beraberlik golünü ararken kalesinde ikinci golü gördü. 61.dakikada Taha’nın penaltıdan attığı golle 2-0 geriye düşen Yeni Çorumspor, 78’de kaptan Ertuğrul’un penaltı golüyle farkı bire indirmesine rağmen kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini alan Yeni Çorumspor 19 puanda kalırken, 3 haftalık kötü gidişe son veren Hekimoğlu Trabzon puanını 14’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 10 (GOL): Soldan gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında, Bahadır ortaladı, Taha’dan seken topu Musa Caner tamamladı: 0-1.

DAKİKA 19: Hekimoğlu Trabzon atağında, Miraç sağdan köşe bayrağına yakın bir yere kadar indi, yerden kale alanına çıkarttığı topa uygun durumda Oğuzhan kötü bir vuruş yapınca Trabzon ekibi ikinci gol şansından yararlanamadı.

DAKİKA 26: Yeni Çorumspor atağında, Ertuğrul’un pasında Kıvanç penaltı noktasına yakın bir yerden kaleyi düşündü, az farkla yandan aut.

DAKİKA 37: Ferdi’nin düşürülmesi üzerine Yeni Çorumspor’un soldan kazandığı serbest vuruşta Murathan ortaladı, Eren’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

DAKİKA 39: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Ferdi’nin yerden kale alanına gönderdiği topta Mert Ilıman gelişine vurdu, yandan aut.

DAKİKA 61 (GOL): Sağdan gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında, ceza sahasına yapılan ortada hakem Eren’in topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Taha topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkarttı.

DAKİKA 78 (GOL): Yeni Çorumspor’un golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Muhammed Rıdvan, Hekimoğlu Trabzonlu Samet tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan kaptan Ertuğrul topu ağlarla buluşturdu: 1-2.