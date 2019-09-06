Deplasmanda ilk sınav

Sezona 1922 Konyaspor galibiyetiyle başlayan Yeni Çorumspor, ilk deplasman sınavını yarın Bursa temsilcisi İnegölspor’a karşı verecek. İnegöl İlçe Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçı Adıyaman bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek.

Yeni Çorumspor, TFF 2.Lig’deki ilk deplasman maçında yarın Bursa temsilcisi İnegölspor’la karşılaşacak.

3.Lig’de geçirdiği 7 sezondan sonra ilk kez bu sezon 2.Lig’de mücadele eden Yeni Çorumspor, geçtiğimiz hafta sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek ilk maçında ilk galibiyetini alırken, ilk deplasman sınavını yarın verecek. Kırmızı-Siyahlılar, sezona Kırklareli deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen ve bu sezon sahasında ilk maçına çıkacak olan İnegölspor karşısında puan mücadelesi verecekler.

İnegölspor maçı öncesinde Yeni Çorumspor’da geçen haftaki kadrodan kırmızı kart cezalısı Emrah Uzun’un yanı sıra antrenman eksikleri bulunan Ali Koçak, Recep Uğur Öztürk, Hakan Yağmurkaya, Berat Ali Genç, Mert Kemal Özyiğit ve Murat Cömert forma giyemeyecekler.

Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan İnegölspor’la Yeni Çorumspor arasında yarın İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak maçı Adıyaman bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Saat 16.30’da başlayacak maçta Batuhan Gültek’in yardımcılıklarını ise yine Malatya bölgesinden İlker Ayten ve Adıyaman bölgesinden Eren Özçelik yapacak. Muş’tan Mehmet Şükrü Közcü de maçın dördüncü hakemi olacak. (Hüseyin AŞKIN)