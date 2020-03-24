Deplasmanda daha golcü

Sahasında çıktığı 13 maçta 14 gol atıp 19 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda ise 15 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda kalelerinde ise 23 gol gördüler.

ÇORUM FK’NIN İÇ SAHA MAÇLARI

1922 Konyaspor..1-0

Gümüşhanespor…0-1

Pendikspor……..0-2

Başkent Akademi…3-2

Tarsus İ.Yurdu….0-0

A.Afyonspor……4-2

Manisa FK……..0-2

Samsunspor……2-1

İnegölspor………1-3

Sancaktepe……..0-2

Zonguldak K…..2-2

Hacettepespor…1-2

H.Trabzon……..0-0

ÇORUM FK’NIN DIŞ SAHA MAÇLARI

İnegölspor…..2-1

Sancaktepe….1-0

Zonguldak K…2-1

Hacettepespor…3-1

H.Trabzon…….1-2

Şanlıurfaspor….2-0

Sarıyer…………2-0

Amed S.F……..2-3

Kırklarelispor…0-2

1922 Konyaspor..0-1

Gümüşhane…….4-1

Pendikspor…….2-3

Başkent Akademi..1-2

Tarsus İ.Yurdu…0-3

A.Afyonspor…..0-3