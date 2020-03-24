Deplasmanda daha golcü

Sahasında çıktığı 13 maçta 14 gol atıp 19 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda ise 15 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda kalelerinde ise 23 gol gördüler.
ÇORUM FK’NIN İÇ SAHA MAÇLARI
1922 Konyaspor..1-0
Gümüşhanespor…0-1
Pendikspor……..0-2
Başkent Akademi…3-2
Tarsus İ.Yurdu….0-0
A.Afyonspor……4-2
Manisa FK……..0-2
Samsunspor……2-1
İnegölspor………1-3
Sancaktepe……..0-2
Zonguldak K…..2-2
Hacettepespor…1-2
H.Trabzon……..0-0
ÇORUM FK’NIN DIŞ SAHA MAÇLARI
İnegölspor…..2-1
Sancaktepe….1-0
Zonguldak K…2-1
Hacettepespor…3-1
H.Trabzon…….1-2
Şanlıurfaspor….2-0
Sarıyer…………2-0
Amed S.F……..2-3
Kırklarelispor…0-2
1922 Konyaspor..0-1
Gümüşhane…….4-1
Pendikspor…….2-3
Başkent Akademi..1-2
Tarsus İ.Yurdu…0-3
A.Afyonspor…..0-3