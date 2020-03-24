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Deplasmanda daha golcü

Çorum Futbol Kulübü, ligin geride kalan 28 haftalık periyodunda 36 gol atıp kalesinde 42 gol görürken, deplasmanlarda daha çok gol attı.

Deplasmanda daha golcü

Çorum Futbol Kulübü, ligin geride kalan 28 haftalık periyodunda 36 gol atıp kalesinde 42 gol görürken, deplasmanlarda daha çok gol attı.

24 Mart 2020 Salı 21:10
Deplasmanda daha golcü

Sahasında çıktığı 13 maçta 14 gol atıp 19 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, deplasmanda ise 15 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda kalelerinde ise 23 gol gördüler.

ÇORUM FK’NIN İÇ SAHA MAÇLARI

1922 Konyaspor..1-0

Gümüşhanespor…0-1

Pendikspor……..0-2

Başkent Akademi…3-2

Tarsus İ.Yurdu….0-0

A.Afyonspor……4-2

Manisa FK……..0-2

Samsunspor……2-1

İnegölspor………1-3

Sancaktepe……..0-2

Zonguldak K…..2-2

Hacettepespor…1-2

H.Trabzon……..0-0

ÇORUM FK’NIN DIŞ SAHA MAÇLARI

İnegölspor…..2-1

Sancaktepe….1-0

Zonguldak K…2-1

Hacettepespor…3-1

H.Trabzon…….1-2

Şanlıurfaspor….2-0

Sarıyer…………2-0

Amed S.F……..2-3

Kırklarelispor…0-2

1922 Konyaspor..0-1

Gümüşhane…….4-1

Pendikspor…….2-3

Başkent Akademi..1-2

Tarsus İ.Yurdu…0-3

A.Afyonspor…..0-3

Son Güncelleme: 24.03.2020 19:23
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