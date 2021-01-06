Deplasman karnesi kötü

Bu sezon oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan ve topladığı 18 puanla 12.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü, bu puanların 14’ünü sahasında alırken, deplasmanda hanesine sadece 4 puan yazdırabildi.

SON GALİBİYET 88 GÜN ÖNCE

Çorum Futbol Kulübü, bu sezon deplasmanda 6 maç oynadı. İlk deplasman maçında Kocaelispor’a 3-0 yenilen Çorum FK, ikinci deplasmanında İnegölspor karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 10 Ekim’de alınan bu galibiyet, Çorum FK’nın bu sezon aldığı ilk ve şuana kadarki tek deplasman galibiyeti olarak kayıtlara geçmiş durumda.

SON SANİYE GOLLERİYLE 4 PUAN GİTTİ

İnegölspor galibiyetinden sonra Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe ve Hekimoğlu Trabzon deplasmanlarından 1-0’lık yenilgilerle dönen Çorum Futbol Kulübü, beşinci deplasman maçında Uşakspor karşısında 2-1 önde iken yediği son saniye golüyle sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılıp galibiyeti kaçırdı.

Çorum FK’nın altıncı deplasman maçı da hüzünlü bir şekilde sonuçlandı. 0-0 devam eden karşılaşma Zonguldakspor’un tıpkı Uşak’ta olduğu gibi bulduğu ve santrası bile olmayan son saniye golüyle Çorum FK’nın 1-0’lık yenilgisi şeklinde sonuçlandı.

SADECE 5 GOL

Çorum FK, 14 maçta 25 gol kaydetmesine rağmen deplasmanlarda suskun kaldı. 6 deplasman maçının sadece 2’sinde gol bulan kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor, Ergene Velimeşespor, Hekimoğlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor maçlarını gol atamadan kaybetti.

Çorum FK, 5 deplasman golünün 3’ünü İnegölspor’a, 2’sini ise Uşakspor’a attı. Başka bir deyişle, Çorum temsilcisi deplasmanda gol attığı iki maçtan 4 puan çıkartırken, gol bulamadığı 4 maçı da kaybetti.

(Spor Servisi)