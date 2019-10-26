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Deplasman fatihi Trabzon seferinde

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazanan ve Türkiye profesyonel futbol liglerinin deplasmanda puan kaybetmeyen tek takımı olan Yeni Çorumspor 10.hafta maçında bugün son haftaların formsuz takımı Hekimoğlu Trabzon karşısında galibiyet arayacak. Vakfıkebir İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak Taşkınsoy yönetecek.

Deplasman fatihi Trabzon seferinde

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazanan ve Türkiye profesyonel futbol liglerinin deplasmanda puan kaybetmeyen tek takımı olan Yeni Çorumspor 10.hafta maçında bugün son haftaların formsuz takımı Hekimoğlu Trabzon karşısında galibiyet arayacak. Vakfıkebir İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak Taşkınsoy yönetecek.

26 Ekim 2019 Cumartesi 01:03
Deplasman fatihi Trabzon seferinde

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 10.hafta maçında bugün Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda karşılaşacak.

Özellikle deplasman maçlarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve bu sezon rakip sahalarda oynadığı 4 maçı da kazanarak hem grubun, hem de Türkiye profesyonel futbol liglerinin deplasmanda puan kaybetmeyen tek takımı olan Yeni Çorumspor, büyük bir düşüş içerisinde olan Hekimoğlu Trabzon karşısında da galibiyet için mücadele verecek. Hazırlıklarını tamamlayan ve dün Trabzon’a giden Yeni Çorumspor’da sakatlıkları bulunan Kerem Pala ve Emrah Uzun forma giyemeyecek.

Son 3 maçını da kaybeden Hekimoğlu Trabzon ise kötü gidişe Yeni Çorumspor karşısında son vermek istiyor. Hafta içerisinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ziyaret edip moral verdiği Trabzon temsilcisi galibiyete odaklanmış durumda.

19 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor’la 11 puanla 10.sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon arasında bugün Vakfıkebir İlçe Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak Taşkınsoy yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy’un yardımcılıklarını ise Sefa Özcan ve Efe Kurtuluş yapacak. Tekirdağ bölgesinden Buğra Vartemel de maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

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