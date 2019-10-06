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Deplasman fatihi

İnegölspor ve Sancaktepe’den sonra Zonguldak Kömürspor’u da yenen Yeni Çorumspor grubun en başarılı deplasman takımı oldu.

Deplasman fatihi

İnegölspor ve Sancaktepe’den sonra Zonguldak Kömürspor’u da yenen Yeni Çorumspor grubun en başarılı deplasman takımı oldu.

06 Ekim 2019 Pazar 22:11
Deplasman fatihi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 6.hafta maçında Zonguldak Kömürspor’u deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon dördüncü galibiyetini alırken, deplasmanda üçte üç yaptı.

İlk deplasman maçında Bursa temsilcisi İnegölspor’u 2-1 yenen Yeni Çorumspor, ikinci deplasman maçında ise İstanbul’da Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup etti. Üçüncü deplasmanında Zonguldak Kömürspor’a konuk olan Yeni Çorumspor ilk yarısını 1-0 geride bitirdiği karşılaşmanın ikinci yarısında Murathan ve Emrah’ın golleriyle 2-1 kazandı.

Bu sezon üçüncü deplasman maçını da kazanan Yeni Çorumspor grubun en başarılı, 2.Lig’in ise Vanspor ile birlikte en başarılı iki takımdan biri oldu.

SAMSUNSPOR VE MANİSA’YI GERİDE BIRAKTI

3 deplasman maçını da kazanıp 9 puan toplayan ve takımların deplasman maçları performansına göre oluşan dış saha puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturan Yeni Çorumspor, Samsunspor ve Manisa Futbol Kulübü gibi iki maliyetli ve şampiyonluğun güçlü adayını geride bıraktı. Samsunspor ve Manisa Futbol Kulübü 7’şer puanla Yeni Çorumspor’un ardından ikinciliği paylaşıyor.

1922 Konyaspor deplasmanda puan alamayan tek takım olurken, Şanlıurfaspor, Hacettepespor, Amed Sportif Faaliyetler, İnegölspor ve Başkent Akademi deplasmanda 1’er puan aldılar.

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