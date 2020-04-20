Deniz Kılıç; “Kocaman bir aileyiz”

Son yıllarda voleybol branşında bir çok başarıya imza atan BEDER’de antrenör Deniz Kılıç dün kendine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında BEDER’in kurulduğu günden itibaren aldığı başarılardan bahseden Kılıç, hedeflerinin ise şampiyonluklardan ziyade ahlaklı ve karakterli sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. 2015 yılında şimdiki adı 2.Lig olan Bayanlar Voleybol 3.Lig’ine tamamına yakın kendi altyapılarından yetişen sporcular ile katıldıklarını ifade eden Kılıç, “O sezon küçük bütçemize rağmen ligi üçüncü sırada bitirdik. .Ancak maddi yetersizliklerden dolayı bir sene sonra 3.ligde ki takımımızı yönetim kurulumuzca kapatma kararı aldık. Bundan sonraki süreçte yerel liglerde mücadele edip Çorum’a ve Çorum ilimizde voleybolu seven gençlere hizmet etmeye elimizden geldiğince gayret gösterdik. Bu zaman diliminde gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde sayısız şampiyonluklar kazandık. 2018 yılında Çorum ilimizi genç kızlar voleybol kategorisinde Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazanan ilk ve tek takım olma gurunu yaşadık. Bu başarıları elde eden sporcularımızdan bir çoğu üniversite kazanarak aramızdan ayrılmış ve önümüzde bir alt yapı sorunu ortaya çıkmıştı. Yönetim kurulumuz bu sorunu ortadan kaldırmak için 2018 yılından itibaren voleybol branşı için 4 yıllık bir hedef ve program belirlemiştir. Çorum voleybol tarihine adını yazdıran voleybol şubemiz 2018-2019 sezonundan itibaren güçlü bir alt yapı oluşturmak ve küçük yaştan itibaren Çorumlu minik voleybolcuların voleybol branşı ile kulüp bazında erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacı ile ilk önce 2005-2006-2007 doğumlu 30’a yakın sporcuyu kulübümüze kazandırdık. Bu hedefler doğrultusunda 2018-2019 sezonunda 2005-2006-2007 doğumlu sporcularımızla Küçükler kategorisinde il birincisi, midiler kategorisinde de il ikincisi olma başarısı göstermiştir.2019-2020 sezonu öncesinde de 2008-2009 doğumlu 25 civarında sporcuyu kulübümüze kazandırarak daha büyük bir voleybol ailesi olduk. Bu sezonda yıldızlar kategorisinde il ikincisi, küçükler ve midiler kategorisinde de il birincisi olarak hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Önümüzde ki 2 sene boyunca da hem alttan kulübümüze sporcu kazandırmak hemde elimizde ki sporcularla beraber gençler, yıldızlar, küçükler ve midiler kategorilerinde başarılı olarak öncelikle bölgesel lige sonrasında da 2. Lige tekrardan katılmak istiyoruz .Bu süreçte bizlere destek olan herkese kulübüm ve şahsım adıma çok teşekkür ediyorum. 2 yılda çok şeyler başarmışız ve önümüzde daha başaracak çok şeyler var o yüzden çok çalışmak lazım ama önceliğimiz her zaman olduğu gibi karakterli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek olacaktır” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)