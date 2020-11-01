Deniz Çörtlen 355 gün sonra resmi maça çıktı

Çorum Futbol Kulübü’nün geçen sezonun ara transfer döneminde Manisaspor’dan kadrosuna kattığı Deniz Çörtlen, kırmızı-siyahlı forma ile biten sezonda hiç süre alamadı. Bu sezon da Onur Tekin’in kadro dışı kalmasından sonra Hasan Hüseyin Akınay’ın arkasında yedek bekleyen Deniz Çörtlen, Cumartesi günü Ankara Demirspor’la oynanan maçta Hasan Hüseyin’in devre arasında kulübeye çekilmesi üzerine 46.dakikada oyuna girdi.

Çorum Futbol Kulübü ile ilk kez resmi bir maça çıkan 22 yaşındaki genç kaleci, aynı zamanda tam 355 gün aradan sonra resmi maçta süre aldı. Deniz, Ankara Demirspor maçında görev yaptığı süre içerisinde gol yemezken, yaptığı iki kritik kurtarışla göz doldurdu.

Çorum Futbol Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Deniz Çörtlen, en son 10 Kasım 2019’da Manisaspor formasıyla Düzcespor’a karşı resmi bir maçta forma giymişti.

(Spor Servisi)