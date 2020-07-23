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“Dengeli sonuçlar alan ve coşkulu futbol oynayan bir takım istiyorum”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, alacağı sonuçlar itibariyle iç ve dış saha performansları birbirine yakın bir takım istediğini belirtirken, “Bahri Hoca’ya, dengeli sonuçlar alan, kaybettiği maçlarda bile futboluyla taraftarını memnun eden bir takım istediğimi söyledim” dedi.

Spor 23.07.2020, 21:38
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“Dengeli sonuçlar alan ve coşkulu futbol oynayan bir takım istiyorum”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan’ın, transfer ve yeni sezon planlaması için bir araya geldiği teknik direktör Bahri Kaya ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları netleşmeye başladı. Antalya’da oynanan play-off maçlarını ekran başından izleyen Başkan Fatih Özcan ve Teknik Direktör Bahri Kaya transfer listesi üzerinde görüş alışverişinde bulunurken, Başkan Özcan’ın Kaya’dan yeni sezon için daha dengeli sonuçlar alıp, taraftarın gözüne hoş gelen futbol oynayan bir takım kurmasını istediği kaydedildi.

Takımlarının önceki sezon iç sahada çok iyi, deplasmanda kötü, biten sezonda ise deplasmanda çok iyi, iç sahada kötü olmak üzere birbirinin zıttı performanslar sergilediğini kaydeden Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, “Yeni sezonda daha dengeli bir takım istiyorum. Bunu da Bahri Hocaya söyledim. İç saha ve deplasman performansı birbirine yakın takım istiyorum. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Ama göze hoş gelen, taraftarımızı memnun edecek bir futbol istiyorum. Kaybettiğimiz maçlarda bile coşkulu oynasın takımımız” dedi.

PİYASA ÇOK YÜKSEK

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Başkan Fatih Özcan, “Piyasa şu anda ateş pahası. Piyasayı yükselten birkaç kulüp var. Hem piyasanın düşmesini, hem de play-off maçlarının bitmesini bekliyoruz.

Bahri Hoca’nın sunduğu listede yer alan bazı futbolcularla görüşüyoruz. Olmazsa olmaz dediğimiz oyuncular var. Ama piyasadaki rakamların yüksekliği nedeniyle biraz bekleme yolunu tercih ettik.

Geçen sezonki kadronun büyük bölümünü koruduk. Yapacağımız takviyelerle, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar alan bir takım kurmanın peşindeyiz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

#Çorum Futbol Kulübü #Fatih Özcan
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