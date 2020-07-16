Demokrasi Zaferi ve Şehitler için koştular

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu sona erdi. Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 2 kulüpten toplam 30 sporcu katıldı. 15 yaş üstü erkekler ve kızlar 1000 metre olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda kızlar kategorisinde İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nden Elif Nur Tosun 3 dakika 17 saniye 19 salise ile birinci, yine İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nden Gizem Aydınlı 3 dakika 39 saniyelik derecesi ile ikinci, TOKİ Akkent Spor Kulübü’nden Rukiye Kılıç 3 dakika 43 saniyelik derecesi ile üçüncü, İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nden Açelya Soyar 3 dakika 48 saniye ile dördüncü olarak tamamladı. Erkekler kategorisinde ise İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nden Salih Anaç 2 dakika 38 saniyelik derecesi ile birinci, yine İl Özel İdare’den Süleyman Selçuk 2 dakika 51 saniye ile ikinci, TOKİ Akkent Spor Kulübü’nden Emirhan Keleş 2 dakika 56 saniye ile üçüncü, yine TOKİ Akkent Spor Kulübü’nden Ramazan Cula 3 dakika 2 saniyelik derecesi ile dördüncü olmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen sade bir törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

(Spor Servisi)