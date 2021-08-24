Dedeler ile torunlar sahada buluştu

Pandemi nedeniyle iki yıldır futboldan uzak kalan minik futbolcuları tekrardan sahalara çekebilmek adına dedeler düğmeye bastı.

Çorum FK A takımı 2.Lig’de şampiyonluk hedeflerken, altyapıda da teknik adamlar ve yöneticiler farklı projeler ile minik futbolcuları futbol sahalarına çekiyor. Çorum FK Altyapı Koordinatörü Selim Sümer minik futbolcuları yeniden futbol sahalarına çekebilmek adına yaz futbol okulunda ilginç bir projeye imza attı. Sümer, 7-10 yaş grubu arasındaki çocuklar ile dedelerini futbol sahasında buluşturdu. Yaz futbol okuluna devam eden küçük yaş grubundaki miniklerin büyük bir bölümünün dedeleri bazılarının babaları sahaya inerek forma giydiler ve torunlarına çocuklarına rakip oldular. Diğer aile fertleri de saha kenarından çocuklarına, eşlerine ve babalarına destek oldular.

Çorum FK Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer, program öncesinde torunlar ve dedeler ile izlemeye gelenleri bir araya toplayarak böyle bir etkinlikle kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Sümer bu organizenin çocukları sahalarda yalnız olmadıklarını göstermek adına önemli olduğunu belirterek velilerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi. Daha sonra torunlar ve dedeler önce saha içinde karşılıklı pas çalışması ardından birlikte top sürdüler daha sonra ise yarı sahada maça geçtiler. Dedeler ve Torunların mücadelesi oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Minikler dedelerine karşı büyük bir mücadele verirken her topun karşısında 5-6 kişi geçerek onlara futbolun ne kadar zor olduğunu gösterdiler.

Çift kalenin ardından ise dedeler ve torunlar penaltı atışı yaptılar. Önce dedeler torunlara ardından da torunlar dedelerine penaltı atışı yaptılar. Bu anlar ortaya çok renkli görüntüler çıkardı. İzleyenlerin alkışları altındaki penaltı atışları ile dedeler ve torunlar buluşması sona erdi.

Çorum FK Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer, bu çalışmalarına katılan tüm herkese teşekkür ederek önümüzdeki dönemlerde bu tür etkinlikleri sürdürerek çocuklara sadece futbol eğitimi vermeden sosyal etkinlikler ile gelişimlerine katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

(Spor Servisi)