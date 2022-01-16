Davulcu’dan Vefa’ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetim ve Rehberlik Başkanı Hasan Davulcu, Cumartesi günü Çorum Vefaspor’u ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

Hasan Davulcu, ilk olarak Vefaspor’un okçuluk salonunu ziyaret etti ve geleneksel ata sporuna gönül veren genç kemankeşlerle bir araya geldi. Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı, okçuluk çalışmaları ve kulübün faaliyetleri ile ilgili olarak Hasan Davulcu’ya bilgi verirken, sporcularla sohbet eden Davulcu, ok attı.

Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı, desteklerinden dolayı Hasan Davulcu’ya teşekkür edep, günün anısına kulüp forması hediye etti.

Davulcu, Kavuncu ve Eğer, daha sonra Vefaspor’un futbol antrenmanını ziyaret ettiler. Burada sporcularla sohbet eden Davulcu ve Kavuncu, penaltı attılar.

Vefaspor Başkanı Ferhat Arıcı, kendilerini her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetim ve Rehberlik Başkanı Hasan Davulcu ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’ya teşekkür etti.



(Bülent USLU)

