Daim Çağlayan Derindere Ankara’da pedal çevirecek
Osmancıklı, ulusal bisiklet sporcusu Daim Çağlayan Derindere, bugün Ankara’da düzenlenecek Yol Yarışlarında mücadele edecek.
Spor 15.07.2021, 00:26
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Daha önce, iki kez Kocaeli şampiyonluğunu kazanan, birçok ulusal yarışta da derece yaparak kürsüye çıkan Daim çağlayan Derindere, bugün Ankara’da Osmancık adına pedal çevirecek.
Durukan Sürücü Kursu bünyesinde, Ercüment Adıyaman’ın gençliğe yatırım ve sağlıklı yaşamı destekleme projeleri çerçevesinde kurulan bisiklet takımının sporcusu olan Çağlayan Derindere, Kahramankazan- Ankara arasındaki 60 kilometrelik etapta pedal çevirecek.
(Spor Servisi)
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