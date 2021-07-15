Daim Çağlayan Derindere Ankara’da pedal çevirecek

Daha önce, iki kez Kocaeli şampiyonluğunu kazanan, birçok ulusal yarışta da derece yaparak kürsüye çıkan Daim çağlayan Derindere, bugün Ankara’da Osmancık adına pedal çevirecek.

Durukan Sürücü Kursu bünyesinde, Ercüment Adıyaman’ın gençliğe yatırım ve sağlıklı yaşamı destekleme projeleri çerçevesinde kurulan bisiklet takımının sporcusu olan Çağlayan Derindere, Kahramankazan- Ankara arasındaki 60 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

(Spor Servisi)

