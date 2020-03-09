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“Daha yeni başlıyoruz”

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde yarı final oynayarak Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına giren Çorum Voleybol Kulübü, 1.Lig’e yükselemedi ancak ilerisi için umut verdi. Antrenör Ali Haydar Teke, “Daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullanarak 1.Lig’e yükselme yolundaki kararlılıklarını ortaya koydu.

“Daha yeni başlıyoruz”

Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde yarı final oynayarak Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına giren Çorum Voleybol Kulübü, 1.Lig’e yükselemedi ancak ilerisi için umut verdi. Antrenör Ali Haydar Teke, “Daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullanarak 1.Lig’e yükselme yolundaki kararlılıklarını ortaya koydu.

09 Mart 2020 Pazartesi 00:26
“Daha yeni başlıyoruz”

Grup aşamasında, 7.grubu ikinci sırada tamamlayıp Denizli’de yapılan Yarı final grubunda mücadele etme hakkı kazanan ancak grubunda ilk ikiye giremediği için 1.Lig’e yükselme hayallerini başka bahara bırakan Çorum Voleybol’da antrenör Ali Haydar Teke bir açıklama yaptı. Teke, “Bu sezonun sonunda hedefimizi Çorum Voleybol’u Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına sokarak gerçekleştirdik.

Hayalimize bu sezon için ulaşamadık ancak daha yeni başlıyoruz. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadele ile Play Off’ta bulunan herkesin takdirini kazanmayı başardık.

Sezon boyunca bize destek olan ve bu başarının mimari Başkanımız Tuncay Yılmaz’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bana her zaman destek olan değerli eşime ve aileme, tüm sporcularıma teşekkür ediyorum. Sezon boyunca elim ayağım olan yardımcı antrenörüm Mustafa Can Canbaş’a ve takım masörüm Ercan Ayhan’a ve özellikle kulübün başarısı için elini taşın altından hiç çekmeyen kulüp Müdürü Mert Suludere’ye şahsım adına sonsuz teşekkürler olsun.

Çorum ve Çorum Voleybol adına güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Kocaman bir aileyiz kenetlendikçe büyüyen” ifadelerini kullandı.

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