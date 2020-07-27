Cüneyt Biçer’li Turgutluspor 5 yıl sonra yeniden 2.Lig’de

Mardan Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi Üst Klasman Hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçın 55.dakikasında İzmir temsilcisi Karşıyaka Doğukan İnci’nin golü ile 1-0 öne geçti. Golden 6 dakika sonra Turgutluspor’dan Samet Günhan attığı kafa golü ile maçta eşitliği sağlarken, 90 dakika bu skorla sona erdi.

Uzatma dakikalarının 99.dakikasında Manisa temsilcisi Turgutluspor Mithat’ın golü ile tekrar öne geçmeyi başardı. Golden 2 dakika sonra Turgutluspor’dan Necmi Çoban gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, uzatmaların ilk yarısı 2-1 Turgutluspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Karşıyaka Turgutluspor kale önünde tehlike yaratmaya başladı. Dakikalar 118’i gösterdiğinde ceza sahası içinde rakibini yere indiren Mehmet Kuruoğlu hem ikinci sarıdan kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı atışında Onur Karşıyaka’nın beraberlik golünü kaydederken, 120 dakika 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sonucu belirlemek için penaltı atışlarına geçilirken, rakibine penaltılar sonucu 7-5 üstünlük sağlayan Turgutluspor, 24 Erzincanspor’un ardından 2.Lig’e yükselen ikinci takım oldu.