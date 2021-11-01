Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasında iki bronz

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocuları, Kırşehir’de bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kupası’nda iki bronz madalya kazandılar.

29-31 Ekim tarihlerinde Kırşehir’de düzenlenen ve 1200 sporcunun katıldığı Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocularından Sefra Bozkurt, yıldız kızlar 36 kiloda, Abdulkadir Dinçer de yıldız erkekler 42 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazandılar.

(Ömür SOYTEMİZ)

