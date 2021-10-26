Cumhuriyet kupası erkekler voleybol turnuvası sona erdi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in ilanının 98. yılında Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvası tamamlandı. Turnuvada Sungurlu Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Cumhuriyet ilanının 98. yılını kutlamaları çerçevesinde Mahmut Atalay Spor Salonunda düzenlenen Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada Sungurlu Anadolu Lisesi birinci olurken, Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi İkinci, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Fen Lisesi ise Dördüncü oldu.

Final karşılaşmasından sonra düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya, Beden Eğitim Öğretmeni ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilirken İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik etti.