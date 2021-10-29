Cumhuriyet için koştular

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da gerçekleşti. Atletizm İl Temsilciliği tarafından Fuar Alanı Koşu Pisti’nde saat 10.00’da gerçekleşen yarışlara 94 atlet katıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) 5 kategoride gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, sporcular velilileri de yarışlara yoğun ilgi gösterdi. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Küçük kızlar 1000 metre: 1.Büşra Cıbır, 2.Meryem Zehra Karademir, 3.Zeynep Kayabaşı.

Küçük erkekler 1000 metre: 1.Abdulkadir Şentürk, 2.Ayaz Kahrıman, 3.Mahir Emre Özyılmaz.

Yıldız kızlar 1500 metre: 1.Irmak Anar, 2.Hayrünnisa Aksoycuk, 3.Seher Topsakal.

Yıldız erkekler 2000 metre: 1.Aykut Köstek, 2.Berat Mustafa Özçiftçi, 3.Mehmet Ali Şahin.

Genç kızlar 2000 metre: 1.Betül Kapulukaya, 2.Elif Nur Tosun, 3.Eylül Kaya.

Genç erkekler 3000 metre: 1.Salih Anaç, 2.Mustafa Eren Boran, 3.Yiğit Talha Çekici.

Büyük kızlar 2000 metre: 1.İlknur Küçükgüler.

Büyük erkekler 3000 metre: 1.İsmail Can Köksal, 2.Seydi Kağan Yurdakul, 3.Buğra Dede, 4.Yaşar Koçak.

Veteran erkekler 3000 metre: 1.Abdullah Şimşek, 2.İsmail Çam.

Yarışların ardından düzenlenen ödül törenine, CHP İL Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkezi İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül, sporcu antrenörleri ve veliler katıldı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.



(Rıfat KARA)

