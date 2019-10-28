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Cumhuriyet için koştular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nda 120 atlet birinci olmak için yarıştı.

Cumhuriyet için koştular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nda 120 atlet birinci olmak için yarıştı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:49
Cumhuriyet için koştular

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atletizm Cumhuriyet Kupası’nda heyecan sona erdi. Cumartesi günü Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar 120 atletin katılımı ile küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler, ve veteranlar olmak üzere 5 kategoride yapıldı. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve dereceleri şu şekilde oluştu;

1000 metre küçük kızlar: 1.Hayrunnisa Aykoycuk (3.35), 2.Irmak Anar (3.42), 3.İdil Gers (3.47), 4.Zehra Serttaş (3.57)

1500 metre küçük erkekler: 1.Süleyman Talip Gümüş (6.04), 2.Baran Sakarya (6.21), 3.Mustafa Özçifçi (6.29), 4.Soner Arda Taşkıran (6.33)

1500 metre yıldız kızlar: 1.Sude Koçak (6.10), 2.Sıla Kürter (6.22), 3.Buse Pekmezci (6.35), 4.Havvanur Çakıl (6.41)

2000 metre yıldız erkekler: 1.Ömer Barış Şahin (6.48), 2.Mustafa Eren Boran (6.52), 3.Üzeyir Eren Öztoprak (7.12), 4.Alperen Fenerci (6.26)

2000 metre genç kızlar B: 1.Elif Nur Tosun (8.03), 2.İlknur Küçükgülen (8.30), 3.Habibe Nur Sakıncı (9.00), 4.Betül Kapulukaya (9.17)

3000 metre genç erkekler B: 1.Salih Anaç (10.01), 2.Süleyman Selçuk (10.14), 3.Ömer Çelebi Algır (10.33), 4.Osman Çalkan (10.43)

3000 metre genç kız A: 1.Gizem Aydınlı (12.50), 2.Seda Aydınlı (13.14)

5000 metre genç erkekler A: 1.Ramazan Çulan (19.49), 2.Mehmet Can Atak (20.57), 3.Musa Topal (22.46), 4.Talip Gökçe (23.01)

3000 metre büyük kızlar : 1.Filiz Tanış (13.29)

3000 metre büyük erkekler: 1.Harun Kulboğa (24.46)

5000 metre veteranlar: 1.Abdullah Yılmaz (19.40), 2.Engin Serdar Kızıldağ (23.17), 3.Cemalettin Hoşgör (25.38)

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

(Rıfat KARA)

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