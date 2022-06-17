ÇÖSAB, Kayseri’de güç denedi

Çorum’un ilk ve tek kadın futbol takımı ÇÖSAB önceki gün Kayseri’de Süper Lig takımlarından Kayserispor ile özel bir maç yaptı. Bünyesinde çok önemli futbolcuları barındıran Kayserispor’a 5-4 mağlup olan ÇÖSAB oynadığı futbol ile ilerisi için umut verdi. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin önemli kulüplerine bir çok oyuncu veren ÇÖSAB, sınırlı imkanlar doğrultusunda çalışmalarına ve hazırlıklarına Çorum’da kaldığı yerden devam edecek.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Derneği (ÇÖSAB) Başkanı Fatih Atlı, “ÇÖSAB olarak Çorum’da ilk kadın futbol takımını kurmuş olup 2 yıldır bir çok Süper Lig, 2 ve 3.Lig takımlarına oyuncu verdik. Sınırlı sayıda destek ile güzel işlere imza atıyoruz. Yeteneksiz görülen gençlerin yeteneklerini ortaya çıkararak onlara daha iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz. Bu çizgimizi bozmadan da gençlerimiz ile omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kayserispor maçında güç denemesi yaptık. Süper Lig takımı karşısında oyuncularımız neler verebilir ona baktık. İyi de sonuç aldık. Bizim için önemli bir hazırlık maçı oldu. Yeni sezonda her ne kadar destek verilmese de ÇÖSAB olarak 3.Lig’de mücadele etmek için girişimlere başlayacağız. Çorum’un gençleri her zaman en iyi yerleri hakediyor. Bizde ÇÖSAB olarak onlara destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Atlı açıklamasının sonunda, kendilerine destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’e teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

