Çorum’un yıldızları İstanbul’da yetişiyor

U11, U12, U13, U14, U15, U16 ve U17 olmak üzere ilk yılında 7 kategoride mücadele eden İstanbul Çorum SK, 14 takımın mücadele ettiği U12, U14 ve U15 liginde üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attılar. Ayrıca İstanbul Çorum SK altyapısından yetişen 2005 doğumlu Yağız Yılmaz Ümraniyespor altyapısına, 2004 doğumlu

Ozan Özcan Bodrum Belediyespor altyapısında, 2002 doğumlu M.Feridun Yakut Eyüpspor altyapısına, 2005 doğumlu Erkul Küçük Kasımpaşa altyapısına ve 2000 doğumlu Yusuf Bildik ise Darıca Gençlerbirliği’ne transfer olarak dikkat çekmeyi başardılar.

Antrenörler Berk Yesdal ve Murat Tuztaş nezaretinde iyi bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayan İstanbul Çorum SK Başkanı Volkan Keçeci, yeni sezon hazırlıklarının 8 Ağustos’ta başlayacağını da ifade etti. Çorum’un yıldızlarını İstanbul’da yetiştirdiklerini de sözlerine ekleyen Keçeci, “Yeni sezonda 9 kategoride ve İstanbul Anadolu’da 2.Amatör Küme’de İstanbul Çorum SK adıyla mücadele etmeyi planlıyoruz. İyi bir jenerasyon var elimizde 2005, 2007 ve 2008 doğumlu minik futbolcularımızdan beklentimiz çok yüksek. Umarım bu beklentimiz karşılık bulur. Yeterli destek bulmamız halinde Çorumspor için önemli futbolcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Yeterki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Çorumlular olarak başarımızı Çorum dışında da sürdürerek Türk futboluna hizmet etmeye devam edelim” dedi.