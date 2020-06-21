“Çorum’un spor projelerini Bakan Kasapoğlu açıklayacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel ile birlikte Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Aşgın, aynı zamanda AK Parti İstanbul eski milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık’ın damadı olan Bakan Kasapoğlu’na Çorum’un spor yatırımları ile ilgili brifing dosyası sundu.

Telefonda görüştüğümüz Belediye Başkanı Aşgın, ziyaretin gayet verimli geçtiğini belirtirken, Bakan Kasapoğlu’nun spor yatırımları ile ilgili taleplerine oldukça sıcak yaklaşım gösterdiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu’na sundukları brifing dosyasının içeriği ile ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Aşgın, “Sayın Bakan’a, Çorum merkeze yapacağımız spor yatırımlarını içeren bir brifing dosyası sunduk. Ziyaretimiz gayet verimli geçti.

Eski stat yerinin Belediyeye devri ile ilgili büyük ihtimalle bu hafta içerisinde önemli gelişmeler olacak. Yine yeni stadın devri ile ilgili son aşamaya gelindi.

Sayın Bakan Çorum’a geldiğinde yüzme havuzu sözü vermişti. Bu havuzların yapılacağı yerler ve projelerini sunduk. Yine, amatör spor kulüplerimizin hizmetine sunacağımız nizami ölçülerde iki adet futbol sahası ve soyunma odalarıyla ilgili kendilerini ayrıntılı şekilde bilgilendirdik.

Ziyaretimizin içeriği genel hatlarıyla bu konulardı. Sayın Bakan yapacağımız yatırımlara gayet sıcak bakıyor ve destekliyor. Fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde kendileri Ankara’da Çorum milletvekillerimiz ve bizlerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyip projelerimizle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunacak. Ben şimdilik sadece şunu söyleyebilirim, Çorum’u bir spor kenti yapmak için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)