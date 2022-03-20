Çorum’un ilk ‘ragbi’ takımı Türkiye Şampiyonasında

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Liseli Genç Kızlar Türkiye Ragbi Şampiyonası, bugün Trabzon’da başlıyor. 5 gün sürecek olan şampiyonada Çorum’u, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) temsil edecek. Şampiyonada, birinci olan kız ve erkek takımları, Fransa Normandiya kentinde düzenlenecek 2022 Gymnasiade Türkiye’yi temsil edeceklekler.

Çorum’da, 2020 yılında kurulan ilk ragbi takımı olan Bahçelievler MTAL, pandemi nedeniyle çalışmalarını bir süre ara verirken, bu dönem, okul sporları il birinciliğinde rakipsiz olarak Çorum şampiyonu olup, Türkiye birinciliğinde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Baki Aygün, şampiyona öncesinde yapmış olduğu açıklamada, “Ragbi, olimpik bir spor olmasına rağmen, henüz ülkemizde diğer olimpik sporlar kadar yaygın bir branş değil. Okulumuzda ve ilimizde, bu sporu başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

6 aylık, düzenli bir çalışma periyodu geçirdik. Hedefimiz, 20 takımın katıldığı bu şampiyonada en üst basamakta yerimizi almak.

Şampiyonaya hazırlık sürecinde, desteklerini esirgemeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Recep Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Haşim Eğer, Okul Müdürümüz Sayın Musa Akış ve okul idaremize teşekkür ediyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

