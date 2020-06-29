“Çorum’u spor şehri yapacağız”

Başkan Aşgın, yaptığı açıklamada; “Şehrimizde sporun yaygınlaştırılması, gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin sportif faaliyetlere daha kolay ulaşabilmeleri için Çorum Belediyesi olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kişisel ve toplumsal sağlığımızı koruyacak en önemli unsurlardan birinin spor olduğu bilinciyle spora yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Mahalle spor salonlarımız, semt sahalarımız, amatör sporculara yönelik desteklerimiz, yeni stadyumumuz, yeni spor salonumuz ve yapımına başlanacak spor tesislerimizle Çorum’umuzu bir spor şehri haline getiriyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm Çorumlular olarak gurur duyuyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz ve tüm AK Parti teşkilatlarımızla birlikte hemşehrilerimize hizmetkâr olmaya, Çorum için aşkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)