“Çorum’u spor kenti yapıyoruz”

Yaptığı yatırımlarla, adeta Çorum’un spordaki çehresini değiştiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tesislerin de hizmete açılmasıyla birlikte, kentin, spor alanında farklı bir seviyeye geçiş yapacağını söyledi.

Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın ve Spor Muhabirimiz Rıfat Kara’ya, yapımı devam eden spor tesislerini gezdiren Belediye Başkanı Aşgın, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunurken, Çorum’un tam bir spor şehri olacağını söyledi.

Belediye olarak sporu önemsediklerini ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz olarak gördüklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Seçim sürecinde vadettiğim her şeyi bir bir gerçekleştiriyoruz. Çorum Şehir Stadyumu geçen sezon hizmete açıldı. Nizami ölçülerde, sentetik yüzeyli çim sahaları çok kısa bir süre içerisinde hizmete açıyoruz. Ulukavak ve Gülabibey yarı olimpik yüzme havuzlarında da sona geliniyor. Bunun yanında, mahalle futbol sahalarını hizmete açtık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettiğimiz yeni spor salonunun yılsonuna bitirilmesi hedefleniyor. Tüm bunların yanında, proje aşamasında olan çalışmalarımız var.

Yeni tesislerin de hizmete açılmasıyla birlikte, Çorum’u tam bir spor merkezi haline getireceğiz. Şehir olarak, sporda farklı bir seviyeye geçiş yapacak.

Biz tüm bunları, Çorum halkı için yapıyoruz. Yaparken de, Gençlik ve spor Bakanımız, Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun desteğinin çok fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TRABZON’DAN SONRA, SPOR TEMALI İKİNCİ MİLLET BAHÇESİ ÇORUM’A

Türkiye’de, ilk kez geçtiğimiz yıl Trabzon’da açılan spor temalı millet bahçesinin bir benzerinin de Çorum’a yapılması için proje hazırlanıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, 1 ve 2 No’lu Sentetik Sahalar, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi ve tenis kortlarının bulunduğu 56 dönümlük alana yapmayı planladıkları spor temalı millet bahçesinin projesini, önümüzdeki günlerde, milletvekilleri ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaklarını söyledi.

Çorum Şehir Stadyumu ve yapımı devam eden futbol sahalarına karşılık, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, 1 ve 2 No’lu Sentetik Sahalar, Atatürk Spor Salonu, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi ve tenis kortlarının bulunduğu 56 dönümlük alan, Çorum Belediyesi’ne geçmişti. Bu alana millet bahçesi yapılması kararlaştırılırken, projede değişikliğe gidildiği belirtildi.

Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’a açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, millet bahçesini, spor temalı yapacaklarını belirtirken, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de, sadece Trabzon’da spor temalı millet bahçesi bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Mevcut Atatürk Spor Salonu’nu yıkmayacağız. Bilakis, restorasyonunu yapıp, aktif kullanıma sunacağız. Diğer tesisler ise yıkılacak. Trabzon’dakinin benzeri şekilde, spor temalı bir millet bahçesi yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Mayıs ayında, milletvekillerimizle birlikte Ankara’ya giderek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ziyaret edip, projemizi sunacağız. Kabul edilirse, spor temalı millet bahçesi yapacağız” şeklinde konuştu.

Projenin içeriği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, Atatürk Spor Salonu ile birlikte, millet bahçesinin içerisinde, kültür merkezi, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, kaykay pisti, açık ve kapalı tenis kortları ve basketbol potalarının yer alacağını söyledi. Aşgın, spor temalı millet bahçesinin, yeraltı otoparkı, açık otoparkları ve kafeleriyle birlikte, tam bir yaşam alanı olacağını da sözlerine ekledi.

SPOR BAKANI GELİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, yakın zamanda Çorum’a gelmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kasapoğlu’nun Çorum’a geliş tarihinin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, “Sayın Bakanımız, Çorum’a çok önem veriyor. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz tesisler başta olmak üzere, ne zaman kendilerinden bir talebimiz olsa, desteklerini esirgemiyorlar.

Kendileri, önümüzdeki günlerde Çorum’a gelecekler. Bu vesileyle, vermiş oldukları desteklerden dolayı, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu’nun, Çorum’da iftar programına katılması bekleniyor.

ULUKAVAK YÜZME HAVUZU İÇİN “19 MAYIS’A YETİŞSİN” TALİMATI

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak’taki Özgürevler semtinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun Mayıs ayı içerisinde tamamlanacağının belirtilmesi üzerine, yüklenici firma yetkililerine, “O zaman 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını hedef koyalım, havuzumuzu bu tarihte açalım” talimatını verdi. Aşgın, Gülabibey Mahallesi Bağcılar semtinde yapımı devam eden yüzme havuzunun ise Haziran ayı içerisinde açılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, seçim vaatleri arasında yer alan iki adet yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ulukavak mahallesi Özgürevler semtindeki havuz inşaatında incelemelerde bulunan ve yüklenici firmanın yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Aşgın, Mayıs ayı içerisinde tamamlanıp, teslim edilecek havuzla ilgili olarak, yüklenici firma yetkililerine; “O zaman, 19 Mayıs’ı hedef koyalım. Gençlik ve Spor Bayramı’nda havuzumuzun açılışını gerçekleştirelim” dedi. Firma yetkilisi de, tarihin makul olduğunu ve havuzun bu tarihe kadar hazır olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Aşgın, Gülabibey mahallesi Bağcılar semtinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun ise, bazı kalıp malzemelerinin ortak kullanılması nedeniyle, Özgürevler havuzundan yaklaşık 1 ay sonra tamamlanacağını söyledi.

TOPLAM MALİYET 9,5 MİLYON

Özgürevler ve Bağcılar yüzme havuzlarının toplam ihale bedeli 9 milyon 500 bin lira olurken, bu rakamın 7 milyon 500 bin lirasını Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kanalıyla Gençlik ve spor Bakanlığı, 2 milyon lirasını ise Çorum Belediyesi karşılıyor.

BELEDİYE İŞLETECEK

Belediye Başkanı Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, Çorum’da da herkese yüzme öğretmeyi hedeflediklerini belirtirken, bu vesileyle, havuzların Belediye tarafından işletileceğini ve belediye bünyesindeki yüzme antrenörlerinin görev yapacaklarını sözlerine ekledi.

FUTBOL SAHALARI HAZİRAN’A HAZIR

Çorum Belediyesi tarafından, Park Bahçeler Müdürlüğü ve yeni spor salonunun yanına yapımı devam eden iki adet nizami ölçüde, sentetik yüzeyli futbol sahalarının, Haziran ayı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park Bahçeler Müdürlüğü yanındaki sahada incelemelerde bulunurken, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Firma yetkilileri, her iki sahada da biten iş oranının yüzde 92 olduğunu belirtirken, 10 Mayıs’ta geçici kabul dilekçesinin verileceğini dile getirdiler. Firma yetkilileri, dilekçenin verilmesinden sonra da, yaklaşık 1 ay sonra sahaların hizmete açılabileceğini kaydettiler.

Sentetik yüzeyli, nizami ölçülerdeki iki adet futbol sahasının hemen yanına 500’er kişilik tribün, 4’er adet soyunma odası, 10’ar adet kulüp odası yer alıyor. Tribünlerin hemen yanına, mescit ve lavabolar yapılacak. Tüm bu tesislerin maliyeti 9 milyon lirayı bulurken, bu paranın 7 milyon 500 bin lirasını Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kanalıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1 milyon 500 bin lirasını ise Çorum Belediyesi karşılıyor.

Belediye Başkanı Aşgın, yeni sahaların, uzun yıllar Çorum’un ihtiyacına cevap verecek kapasitede olduğuna vurgu yaparken, bu sahalardan birçok milli sporcular çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

YENİ SPOR SALONU YILSONUNA BİTİYOR

Yeni Belediye binası yanında, Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen 4 bin seyirci kapasiteli spor salonunda, çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, salonun yılsonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirtirken, hizmete açılmasıyla birlikte, Çorum’un, birçok branşta, ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İHALE AŞAMASINDA

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Şehir Stadyumu’nun hemen yanına yapacakları yeni güreş eğitim merkezinin ihale aşamasında olduğunu söyledi.

2 minderli, 22 odalı olacak olan yeni güreş eğitim merkezinin önceki maliyetinin 10 milyon lira olduğunu, ancak maliyet artışları nedeniyle rakamın 30 milyon liraya çıktığını kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile görüşme halinde olduklarını, anlaşmaları halinde projenin hemen ihaleye çıkartılacağını kaydetti.

ATATÜRK SPOR SALONU KALIYOR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, 1 ve 2 No’lu Sentetik Sahalar, tenis kortları ve Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi ile birlikte yeri Çorum Belediyesine devredilen Atatürk Spor Salonu’nun yerinde kalacağını söyledi.

Salon dışındaki diğer tesislerin yıkılacağını ve alana spor temalı millet bahçesi yapacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Atatürk Spor Salonu, yerinde kalacak, yıkmayacağız. Bilakis, restorasyonunu yapıp, aktif olarak kullanıma açacağız. Orası da Çorum sporuna hizmet vermeye devam edecek” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

