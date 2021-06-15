Çorum FK’dan ayrılabileceği belirtilen Salih Zafer Kurşunlu’nun takımda kalacağı kaydedildi.

Sezonun bitmesi üzerine birçok transfer teklifi aldığı bilinen Salih Zafer Kurşunlu’nun, teklifleri geri çevirdiği belirtilirken, Başkan Fatih Özcan’ı telefonla arayıp takımda kalacağını söylediği öğrenildi.

Deneyimli stoperin, Başkan Fatih Özcan’a, “Başkanım, beni isteyen birçok kulüp var ve çok da iyi para teklif ediyorlar. Ama, ben Çorum’da kalmak istiyorum. Çorum’u paraya değişmem. İnşallah yarım kalan işi tamamlayacağız” şeklinde ifadeler kullandığı bilgisine ulaşıldı.

Takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan savunma oyuncusu Salih Zafer Kurşunlu, biten sezonda kırmızı-siyahlı formayla 29 resmi maçta 2492 dakika süre aldı. 33 yaşındaki deneyimli stoper, bu maçlarda 2 gol atarken, 5 sarı kart görüp 1 kez cezalı duruma düştü.

(Spor Servisi)

