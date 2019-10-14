Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.940
DOLAR
5.8976
STERLİN
7.4441
EURO
6.5042

Çorumspor’un gençleri evinde ağır yaralı: 3-4

Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi’nde 6.hafta heyecanı yaşandı. Yeni Çorumspor 3 yaş kategorisinde Tokatspor ile karşılaşırken, U17 kategorisinde ise Giresunspor’u konuk etti.

Çorumspor’un gençleri evinde ağır yaralı: 3-4

Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi’nde 6.hafta heyecanı yaşandı. Yeni Çorumspor 3 yaş kategorisinde Tokatspor ile karşılaşırken, U17 kategorisinde ise Giresunspor’u konuk etti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
Çorumspor’un gençleri evinde ağır yaralı: 3-4

Cumartesi günü Çorum Mimarsinan Sahası’nda saat 11.00’de oynanan U17 maçında Yeni Çorumspor, Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken, aynı sahada saat 13.00’de Yeni Çorumspor U19 ile Tokatspor U19 takımları karşı karşıya geldi. Çorumlu futbolseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. İkinci yarının başlarında iki takımda gol yollarında etkili bir oyun ortaya koyarken, konuk Tokatspor Kağan ile skoru 3-2 yaptı. Çorumspor 69.dakikada Semih ile skoru tekrar eşitledi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+5.dakikada ani gelişen Tokatspor atağında İbrahim maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Pazar günü Tokat’ta Tokatspor ile oynanan U15 ve U16 maçlarında ise Yeni Çorumspor U15 takımı 3-2 mağlup olurken, U16 takımı ise sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

YENİ ÇORUMSPOR U19: 3

TOKATSPOR U19: 4

SAHA: Mimarsinan.

HAKEMLER: Yüksel Basar, Hasan Arabacı, Yasin Doğan.

YENİ ÇORUMSPOR U19: Halis Hakan, Eren, Nurican, Oğuzhan, M.Emin, Emre, Mertcan, İbrahim, Mert, Samet, Burak.

YEDEKLER: Kadir, Semih, Nafican, Muhammed, Hasan, Ahmet, Berkan, Berkay.

TOKATSPOR U19: Cuma, Burak Mert, Emirhan, Kağan, Halil, Furkan, Ulaş, Eren, Baran, İbrahim, Kadir.

YEDEKLER: Tuncay, Bedirhan, Batuhan, Mehmet, Eray.

KIRMIZI KART: Dk.71 Kağan (Tokatspor)

GOLLER: Dk.12 Furkan, Dk.23 Baran, Dk.51 Kağan, Dk 90+5 İbrahim, (Tokatspor), Dk.15 Samet, Dk.26 Oğuzhan, Dk.69 Semih (Yeni Çorumspor)

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Özgür Yılmaz Türkiye şampiyonu
Özgür Yılmaz Türkiye şampiyonu
“Bu sessizlik beni üzüyor”
“Bu sessizlik beni üzüyor”
Ertuğrul Sancaktutan 546 gün sonra gol attı
Ertuğrul Sancaktutan 546 gün sonra gol attı
“Kazanmaya devam ettiğimiz için mutluyuz”
“Kazanmaya devam ettiğimiz için mutluyuz”
Çorumspor Türkiye’nin en iyisi
Çorumspor Türkiye’nin en iyisi
Osmancık istediğini aldı: 1-1
Osmancık istediğini aldı: 1-1
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim