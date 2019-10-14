Çorumspor’un gençleri evinde ağır yaralı: 3-4

Cumartesi günü Çorum Mimarsinan Sahası’nda saat 11.00’de oynanan U17 maçında Yeni Çorumspor, Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken, aynı sahada saat 13.00’de Yeni Çorumspor U19 ile Tokatspor U19 takımları karşı karşıya geldi. Çorumlu futbolseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. İkinci yarının başlarında iki takımda gol yollarında etkili bir oyun ortaya koyarken, konuk Tokatspor Kağan ile skoru 3-2 yaptı. Çorumspor 69.dakikada Semih ile skoru tekrar eşitledi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+5.dakikada ani gelişen Tokatspor atağında İbrahim maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Pazar günü Tokat’ta Tokatspor ile oynanan U15 ve U16 maçlarında ise Yeni Çorumspor U15 takımı 3-2 mağlup olurken, U16 takımı ise sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

YENİ ÇORUMSPOR U19: 3

TOKATSPOR U19: 4

SAHA: Mimarsinan.

HAKEMLER: Yüksel Basar, Hasan Arabacı, Yasin Doğan.

YENİ ÇORUMSPOR U19: Halis Hakan, Eren, Nurican, Oğuzhan, M.Emin, Emre, Mertcan, İbrahim, Mert, Samet, Burak.

YEDEKLER: Kadir, Semih, Nafican, Muhammed, Hasan, Ahmet, Berkan, Berkay.

TOKATSPOR U19: Cuma, Burak Mert, Emirhan, Kağan, Halil, Furkan, Ulaş, Eren, Baran, İbrahim, Kadir.

YEDEKLER: Tuncay, Bedirhan, Batuhan, Mehmet, Eray.

KIRMIZI KART: Dk.71 Kağan (Tokatspor)

GOLLER: Dk.12 Furkan, Dk.23 Baran, Dk.51 Kağan, Dk 90+5 İbrahim, (Tokatspor), Dk.15 Samet, Dk.26 Oğuzhan, Dk.69 Semih (Yeni Çorumspor)

(Rıfat KARA)