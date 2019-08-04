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“Çorumspor’u siyasete alet ettirmem”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Yen Çorumspor ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

“Çorumspor’u siyasete alet ettirmem”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Yen Çorumspor ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:27
“Çorumspor’u siyasete alet ettirmem”

Hafta sonu gazetecilerle bir araya gelen Ceylan, bir gazetecinin “Çorumspor Başkanı ülkücü olduğu için mi destek vermiyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Yeni Çorumspor’un ortak payda olduğunu belirterek, “Kimsenin Yeni Çorumspor’u siyasi rant kapısı yapmasına izin vermeyiz” dedi.

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan’ı 15 yıldır tanıdığını söyleyen Ceylan, “AK Parti’nin tüm kademeleri merkez bir çatıdadır. Çorumspor’u siyasete dahil ettirmem. Çorumspor bizim ortak paydamız. Çorumspor’da siyasi ranta izin vermem. 1967 yılından bugüne kadar belediye başkanları Çorumspor’a ne yaptılarsa bugün de belediye başkanı onu yapar, yapacaktır. Çorumspor sahipsiz kalmaz. Siyasi rant elde etmek lazımsa buna en çok hakkı olan AK Parti’dir. Biz siyasi rantı değil, ortak paydamız Çorumspor’u düşünüyoruz. Kimse kütükçülük yapmasın” ifadesini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

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