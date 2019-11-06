“Çorumspor’u seven bilet alsın”

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şehirden bekledikleri desteği göremediklerini ve destek noktasında kimsenin artık telefonlara bile cevap vermediğine dikkat çeken Yalçın, taraftarlardan bilet alarak maç izlemelerini istedi.

ŞEHRİN ARTIK BİLİNÇLENMESİ LAZIM

1.Lig’e yükselme mücadelesi verdiklerini ve bu noktada şehrin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Oğuzhan Yalçın, “10 lira vermeden stada ücretsiz girmenin yollarını arayanlar var. Bu takım, bu şehrin takımı. Çorum halkının destek olması lazım. Her şeyi yönetimden beklememek lazım. Yönetimler gelir geçer. Ama kalıcı olan takımdır. Taraftarlarımızın artık maçlara ücretsiz giriş yolları aramak yerine takımımız için ne yapabiliriz diye düşünmesi lazım. Şehrin bu noktada artık bilinçlenmesi gerekiyor.

DURUMU İYİ OLANLAR OLMAYANLAR İÇİN BİLET ALABİLİR

Maalesef, bugüne kadar maçlara biletsiz girişlerin önüne geçemedik. Son Afyon maçında kaçak girişler yine neredeyse yarı yarıya. Tüm masraflar çıktıktan sonra kulübe kalan para 10 in liranın altında.

Haftaya sahamızda lider Manisaspor ile oynayacağımız maçla birlikte artık kimse stada biletsiz giremeyecek. Bu da, bilet konusuyla ilgili yaptığımız son açıklama.

Taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. Durumu iyi olanlar, olmayanlar için de bilet alabilir. Çorumspor’u gerçekten seven hemşehrilerimiz bilet alarak destek olabilirler.

10 BİLET BENDEN

Bu noktada bir kampanya başlatılabilir. Tribün liderlerimiz işadamı ve esnaf ziyaretleri ile bilet alıp durumu olmayan taraftarlarımıza verebilirler. Ben de, Manisa maçı için 10 bilet alıp durumu iyi olmayan taraftarlara vereceğim. Bilet kampanyasını 10 biletle başlatıyorum. Çorumspor’u seven herkesten de bilet almalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

FATİH ÖZCAN ÇORUM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Kurumsallaşma ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın, Başkan Fatih Özcan’ın bu anlamda Çorum için çok büyük bir şans olduğunu yineledi.

15-16 senelik profesyonel futbolculuk hayatında 11-12 kulüpte forma giydiğini ve bu süreçte birçok başkan ve yönetici ile çalıştığını kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Bunu tüm kalbimle söylüyorum, Fatih Özcan Çorum için çok büyük bir şans. Kurumsallaşma ve marka kulüp olma adına inanılmaz özverisi var.

Kendisi ile çalışmak hem çok zor, hem de çok keyifli. Gecenin saat ikisinde bile tesislere gelip çalıştığı oluyor. Sürekli teyakkuz halinde. Çorum ve Çorumspor sevdalısı. Çorumspor’u Süper Lige çıkarmanın derdinde. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız da böyle bir başkanla çalışmaktan dolayı çok memnunlar. Şehir, basın ve bizler Fatih Özcan’a sahip çıkmalıyız.

Fatih Başkanı desteklememiz ve kulübün başında tutmamız lazım. Bunun için de yükünün hafiflemesi gerek. Ama maalesef şehirden gerekli desteği göremiyoruz. Artık kimseyi aramak istemiyorum. Telefonlara bile bakmıyorlar. Bu da bizi üzüyor tabi ki.

Kurumsallaşma en önemli önceliklerimizden biri. Buna önce takım, sonra basın ve şehir alışmalı. Ama maalesef daha ufak şeyleri bile yapamıyoruz.

Çok yakında storemiz açılacak. O zaman gereceğiz ne kadar forma satılacak, insanlar ne kadar sahip çıkacak” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ”

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın, Pazar günü son sıradaki Şanlıurfaspor’la oynayacakları maç öncesinde taraftarlar arasında “farklı kazanırız” şeklinde bir algı oluştuğunu ifade ederken, rehavet uyarısında bulundu.

Göreve geldiklerinden beri hedeflerini hep bir üst lig olarak belirlediklerini ve hiçbir zaman ligde kalma gayesi içerisinde olmadıklarını kaydeden Oğuzhan Yalçın, “Bu sezon da hedefimizi bir üst lige, yani 1.Lig’e yükselmek olarak belirledik. Bu doğrultuda da yolumuza devam ediyoruz.

KADROMUZ KISITLI DEĞİL

Takımımız şu anda 3.sırada. Öncelikli hedefimiz, ikinci sıradaki Samsunspor’u geçip lider Manisa’yı kovalama peşindeyiz.

Bazı taraftarlarımız, kadronun kısıtlı olduğunu ifade ediyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim 25 kişilik bir kadromuz var. 4 golcüye, 5 stopere sahibiz. Kesinlikle kısıtlı bir kadromuz yok. Puan cetvelinde de üçüncü sıradayız. Kadromuz bir üst ligi kovalayacak yeterlilikte ve kalitededir. Biz, 1.Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

Devre arasında takviye yapıp yapmayacağımız ilk yarının son düdüğünden sonra belli olur” şeklinde konuştu.

BİZİM İÇİN AFYON MAÇI NEYSE URFA MAÇI DA ÖYLE

1.Lig’e yükselmek için son ana kadar mücadele edeceklerini ve bu yolda her maçın kendileri için önemli olduğuna da vurgu yapan Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın, “Bazı taraftarlarımız bu hafta Şanlıurfaspor’la oynayacağımız maçı rahat kazanacağımız görüşünde. Bizim için rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Afyonspor maçı neyse, Şanlıurfaspor maçına da aynı ciddiyetle çıkıp 3 puan için mücadele edeceğiz.

Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Maç da sahada kazanılır. Afyonspor maçını kazanınca 3 puan, Şanlıurfa maçını kazanınca 1 puan vermiyorlar. Galip gelince 3 puan veriyorlar. Biz de rakibi hafife almadan ve aynı ciddiyet içerisinde mücadele edip kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Teknik heyetimiz ve futbolcu kadromuz bu bilinçle maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah Şanlıurfa’dan galibiyetle dönüp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

ŞANLIURFA MAÇI DA CANLI YAYINLANACAK

Maçlarının canlı yayını için Burada.tv ile anlaşan ve ilk olarak geçtiğimiz hafta Afjet Afyonspor’la oynadığı maç canlı yayınlanan Yeni Çorumspor’un Pazar günü Şanlıurfaspor’la oynayacağı maçın da canlı yayınlanacağı açıklandı.

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın, yayıncı kuruluşla anlaştıklarını belirtirken, Çorumlulardan maç yayını için internet üzerinden şifre alarak kulübe katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

AFYON MAÇINI 240 KİŞİ İZLEMİŞ

Maçları izlemek için internet üzerinden 10 liraya şifre alınması gerektiğini hatırlatan Oğuzhan Yalçın, bir maç yayınının toplam 11 lira 80 kuruşa mal olduğunun altını çizerken, “İlk olarak Afyonspor maçımız yayınlandı. Son yıllarda böyle kalitede bir yayın olmamıştı. Ancak, izlenme oranı beklediğimiz gibi çıkmadı.

Afyonspor maçı için 437 bilet alma girişiminden 240’ı başarılı olmuş. Bu da yeterli değil. Yayın giderlerini Başkanımız karşıladı. Yayıncı kuruluş yetkilileri de bu duruma şaşırdılar. Stattaki ilgi ile internetten izlenme ile ters orantılı olduğunu belirttiler.

Biz, her şeye rağmen bu hafta deplasmanda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçını da canlı yayınlatacağız. Hemşehrilerimizden şifre alarak kulübe destek olmalarını istiyoruz. Yurtdışında oturan hemşehrilerimizin yayınları sanırım birkaç izlemeden sonra bloke oluyormuş. Bunun için de Türkiye’de oturan yakınları şifre alıp gönderebilir. Ben, geçtiğimiz hafta şifre alıp aileme verdim. Onlar Afyon maçını izlediler. Urfaspor maçına büyük bir ilgi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)