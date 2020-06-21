“Çorumspor’la gurur duyun”

Pandemi sürecinde hiçbir personelin işine son vermediklerini da kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Herkes Çorumspor ile gurur duyabilir. Bizim geçen transfer ettiğimiz birçok oyuncu bu sezon kulüplerinden ücret alamadığı için ayrıldılar. Çok şükür biz Çorumspor olarak hiçbir oyuncumuza, esnafımıza borcumuz olmadan pandemi sürecini atlattık. Kulübümüzden bir tane personelimizin işine son vermedik. Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde üzerime çok fazla yük bindi. Bu süreçte 400 bin TL gibi bir ödeme yapmam gerekiyordu. Tüm ödemelerimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

FEDERASYONLA GÖRÜŞMELER OLUMSUZ SONUÇLANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin kalan 6 haftalık periyodu için Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları tüm görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını da kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Takımımız pandemi sürecinin ardından toplandı. Kalan 6 maç ile ilgili federasyon ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Hala net bir karar alınmış değil. Ancak biz daha önce açıklanan 18 Temmuz takvimine göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

NEDENLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIM

Çorum Futbol Kulübü’nün 3 yıllık bir proje ile 1.Lig’i hedeflediğini de yineleyen Başkan Fatih Özcan, “Bu 6 haftalık süreçte teknik ekibi göndermeyeceğim. Bende olabildiğim kadar Çorum’da takımla birlikte olacağım.

Gidecek ve kalacak oyuncularımız bu 6 haftalık süreçte belli olacak. Biliyorsunuz 3 yıllık bir proje açıklamıştım. Bu sezon ilk yarı bambaşka, ikinci yarı ise nerdeyse küme düşme potasına girecektik. Bunların nedenlerini önümüzdeki günlerde yapacağım basın toplantısı ile açıklayacağım. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde hedef TFF 1.Lig demiştik. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz” dedi.

BELTAŞ’LA YENİDEN ANLAŞMA SAĞLANDI!

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye olarak her zaman Çorumspor’un en büyük destekçisi olacaklarını belirtirken, bu noktada BELTAŞ üzerinden kulübü desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Aşgın, bu sezonki şartlar çerçevesinde yeni sezonda da BELTAŞ’ın Çorumspor’la sponsorluk anlaşması imzalayacağını kaydetti.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan da BELTAŞ ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kırmızı Şimşekler Çayevinin açılışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Fatih Özcan, “Son dönem için başkanımız Halil İbrahim Aşgın ile özel bir görüşmemiz oldu. Bizi kırmadı. Sözleşmemiz bitme aşamasında. Bu nedenle yaptığımız görüşme sonunda BELTAŞ ile yeniden anlaşma sağladık. Bu ay itibariyle de ilk ödemeleri yapılacak.

Bu konu hakkında da önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Başkanımıza bu zor günde yanımızda olduğu için kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

(Spor Servisi)