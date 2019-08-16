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Çorumspor’da tempo yükseliyor

Bolu’da yeni sezona hazırlanan Yeni Çorumspor, Teknik Direktör Bahri Kaya’nın görevinin başına dönmesiyle tempo artırdı. Dünü çift antrenmanla geçiren Kırmızı-Siyahlılar sabah çabuk kuvvet, akşam taktik çalıştılar.

Çorumspor’da tempo yükseliyor

Bolu’da yeni sezona hazırlanan Yeni Çorumspor, Teknik Direktör Bahri Kaya’nın görevinin başına dönmesiyle tempo artırdı. Dünü çift antrenmanla geçiren Kırmızı-Siyahlılar sabah çabuk kuvvet, akşam taktik çalıştılar.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:34
Çorumspor’da tempo yükseliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Çorumspor’da geçtiğimiz günlerde istifa eden Teknik Direktör Bahri Kaya’nın görevinin başına geri dönmesiyle birlikte tempo da arttı. Kırmızı-Siyahlılar dün itibariyle günde çift antrenman programına geçtiler.

Yeni Çorumspor, günün ilk antrenmanını Termal Otel’in sahasında gerçekleştirdi. Sabah 09.30’da başlayan antrenmanda sakatlığı bulunan Osman Bodur ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Mikail takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı-Siyahlılar, Teknik Direktör Bahri Kaya gözetiminde çabuk kuvvet çalışması yaptılar. Antrenman 2 saate yakın sürdü.

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanını ise aynı sahada saat 16.30’da gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bahri Kaya, yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.

Bu sabah doğa yürüyüşü yapacak olan Kırmızı-Siyahlılar saat 16.00’da 2.Lig takımlarından Bayburt Özel İdarespor’la hazırlık maçında karşılaşacaklar.

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