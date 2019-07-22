Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101849
ALTIN
259.410
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0785
EURO
6.3235

Çorumspor’da tempo artıyor

15 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına start veren Yeni Çorumspor’da tempo giderek artıyor.

Çorumspor’da tempo artıyor

15 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına start veren Yeni Çorumspor’da tempo giderek artıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:49
Çorumspor’da tempo artıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum’da 1.etap hazırlıklarını sürdüren Yeni Çorumspor’da hafta sonu gerçekleşen antrenmanlarda tempo arttı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Cumartesi günü gerçekleşen sabah antrenmanı Bahabey Çamlığı’nda gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman gruplar halinde yapılan düz koşu ile devam ederken, kor hareketlerinin ardından sona erdi. Aynı gün Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen akşam antrenmanını topla birlikte yapılan dayanıklılık antrenmanı ile tamamlandı.

Pazar günü hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Kırmızı Siyahlılar Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah antrenmanında dayanıklılık ve çabukluk, kuvvet çalışmaları yaparken, akşam saat 17.00’de yine Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen akşam antrenmanında ise 5’e 2 çalışması ve devamında yarı sahada yapılan pasa dayalı taktik çalışma ile sona erdi. Yeni Çorumspor’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Ahmet Selbest başpehlivan
Ahmet Selbest başpehlivan
Necati Er Avrupa şampiyonu
Necati Er Avrupa şampiyonu
Stoper ve forvete takviye
Stoper ve forvete takviye
Tokatspor ile hazırlık maçı
Tokatspor ile hazırlık maçı
Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da da coşkuyla kutlandı
Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da da coşkuyla kutlandı
DURMAK YOK!
DURMAK YOK!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim