Çorumspor’da tempo artıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum’da 1.etap hazırlıklarını sürdüren Yeni Çorumspor’da hafta sonu gerçekleşen antrenmanlarda tempo arttı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Cumartesi günü gerçekleşen sabah antrenmanı Bahabey Çamlığı’nda gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman gruplar halinde yapılan düz koşu ile devam ederken, kor hareketlerinin ardından sona erdi. Aynı gün Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen akşam antrenmanını topla birlikte yapılan dayanıklılık antrenmanı ile tamamlandı.

Pazar günü hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Kırmızı Siyahlılar Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah antrenmanında dayanıklılık ve çabukluk, kuvvet çalışmaları yaparken, akşam saat 17.00’de yine Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen akşam antrenmanında ise 5’e 2 çalışması ve devamında yarı sahada yapılan pasa dayalı taktik çalışma ile sona erdi. Yeni Çorumspor’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile devam edecek.

(Rıfat KARA)