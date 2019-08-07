Çorumspor’da; kartlar yeniden karılıyor

Aldığımız bilgilere göre, Çorum AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Fatih Özcan’ın, “ben yokum” demesinden sonra harekete geçti.

Şöyle ki; Yusuf Ahlatcı, Ahmet Sami Ceylan ve Halil İbrahim Aşgın, ilk olarak “ben yokum” diyen Fatih Özcan’la bir görüşme yapacaklar. Fatih Özcan’dan göreve devam etmesi istenecek. Çorum Belediyesi’nin bundan önce olduğu gibi yine, Yeni Çorumspor’a destek olmaya edeceği garantisi verilecek.

Ve yine, Fatih Özcan’a, bir Belediye şirketi olan BELTAŞ’ın Yeni Çorumspor’a geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da reklam vermeye devam edeceği sözü verilecek.

ALTARNATİF BAŞKAN ADAYI, KARAKAŞ

Ancak, bu görüşme sonunda Fatih Özcan görevi bırakmakta ısrarcı olursa; Yusuf Ahlatcı, Ahmet Sami Ceylan ve Halil İbrahim Aşgın’da, Fatih Özcan’a göreve devam etmesi konusunda ısrarcı olmayacaklar.

Ahlatcı, Ceylan ve Aşgın’ın bu durumda, Yeni Çorumspor Kulübü Başkanlığına Çorumspor’un eski başkan yardımcılarından işadamı Selahattin Karakaş’a teklifte bulunacaklar.

Bu arada Selahattin Karakaş’ın Yeni Çorumspor Kulübü Başkanlığına sıcak baktığı, hatta Fatih Özcan’ın görevi bırakacağını açıklamasından sonra hazırlık yaptığı öğrenilirken, Karakaş’ın yönetim listesinin hazır olduğu da, bize gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Selahattin Karakaş’ın kendisinin 500 bin Türk Lirası, ayrıca listesinde yer alacak yönetim kurulundan da toplamayı düşündü bir 500 bin Türk Lirası daha toplayıp, 1 milyon Türk Lirası sıcak parayla göreve başlamayı düşündüğü öğrenildi.

FATİH ÖZCAN ALACAKLARINI İSTEYECEK

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan’ın, görevi bırakması halinde, yeni gelecek yönetimden, bugüne kadar kulüp adına harcadığını öne sürdüğü alacaklarını isteyeceği öğrenildi.

İddiaya göre; Başkan Fatih Özcan’ın bugüne kadar Yeni Çorumspor’a harcadığı para 4-5 milyon civarında. Bu durumda yeni gelecek yönetimin Fatih Özcan’ın bu tutumu karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

NE OLMUŞTU?

Yeni Çorumspor'un mevcut Başkanı Fatih Özcan, adaylık süreci ile ilgili Yeni Çorumspor başkanlığına aday olmayacağını yazılı bir açıklama ile duyurmuş, “ceketimi alır giderim” demişti.

Yine, Yeni Çorumspor Kulübüne aday çıktığı zaman, “ Annemin babamın, eşimin çocuklarımın, torunumun, tüm akrabalarımın, dostlarımın, sevenlerimin, şirketlerimde çalışan mesai arkadaşlarımın gözündeki itibarımın, saygınlığımın, değerimin zarar görmemesi, ruh ve beden sağlığımın bozulmaması adına, 9 Agustus 2019 tarihinde yapılacak olan kongrede de aday olmayacağımı, bir kez daha yüksek sesle ve haykırarak buradan ilan ediyorum” demiş, keskin bir dille tekrar aday olmayacağının altını çizmişti.

ÖZCAN, DAHA ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, geçtiğimiz sezonun ortalarında da kulüp başkanlığından istifa etmişti.

Özcan, bu istifasının 3-4 hafta sonrasında Kulüp Başkanlığı görevine tekrar dönmüştü.