Son Dakika

“Çorumspor'u da kaybederiz”

Eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan'ın geri döndürülmesi gerektiğini ifade ederken, "Değerlerimizi böyle hızlıca kaybedersek dönüşü olmayan bir yola mahkûm olabiliriz" dedi.

Spor 31.12.2021, 00:00
68
“Çorumspor'u da kaybederiz”

Çorum Belediyesi eski başkanlarından, Çorum FK Onursal Başkanı Muzaffer Külcü, Fatih Özcan ve 2.Başkan konumundaki Mustafa Şeker'in istifa etmelerinden sonra kulübün satışının gündeme gelmesi üzerine kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 
"Biz Başkanlıktan ayrıldığımız zaman bir gecede Çorumspor'dan vazgeçtiler" ifadesini kullanan Muzaffer Külcü, Fatih Özcan ve Mustafa Şeker'in geri dönmeleri için ikna edilmeleri gerektiği yönünde görüş belirtirken, "Korkarım ki, bu yapılmaz veya yapılamazsa, sadece Fatih Başkan ve yol arkadaşı Mustafa Şeker'i değil, Çorumspor'u da kaybedeceğiz" dedi,
Muzaffer Külcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
BU ALEM CADI KAZANI GİBİ SÜREKLİ KAYNAR
"Çorum FK Başkanı Sevgili Fatih Özcan'ın açıklamalarını, baştan sona büyük bir üzüntü ile dinledim. Duygusal ve sitem dolu bir veda konuşmasıydı. 
Öncelikle belirtmek istiyorum ki, Fatih Başkanın hakkında söylendiği iddia olunan nahoş sözlerin belki 10 katını kendi hakkımda ve Çorumspor'da yöneticilik yapan başkaca arkadaşlar hakkında da duydum. Ne yazık ki bu alem, böyle cadı kazanı gibi sürekli kaynar. 
HER ŞEYE RAĞMEN SEVMEKTEN VAZGEÇMEDİK
51 saygın iş adamı arkadaşımız ve bizim hakkımızda davalar açıldı. Ama biz sevmekten yine de vazgeçmedik. Bedel ödemek pahasına sevdamızın peşinden gitmeye, yüreğimizin götürdüğü yere yürümeye hep devam ettik. Zaman zaman gönül kırgınlıkları oldu ama onları da atlattık. 
Kimse hatasız, kusursuz değildir. Elbette Fatih Başkanın da hataları, kusurları vardır. Şüphesiz ki artıları ve katkıları kat be kat fazla. Gün bunları konuşmak günü de değildir. 
Biz Başkanlıktan ayrıldığımız zaman bir gecede Çorumspordan vazgeçtiler. O gün Fatih Başkan bu sevdaya sahip çıktı. Kulübü ortada bırakmadı. Bu şehre bir kupa getirdi. O gün herkes Fatih Başkanla fotoğraf çektirme yarışına girmişti. Çünkü o fotoğrafla adeta başarıya ortak olunuyordu. Olsun, o kadarı bile güzeldi. 
Lakin futbol her yıl kupa kazanılan bir alan değil; beklemek, sabır göstermek gerekir. Değerlerimizi böyle hızlıca kaybedersek dönüşü olmayan bir yola mahkûm olabiliriz. 
Çayın taşı ile çayın kuşunu avlamak hesapları yapanlar varsa bu bize sadece zarar verir. Çorum FK'yı Fatih Başkanın getirdiği yerden daha ileriye götürmek elbette mümkün. Ama bugün daha iyisini yapmayı öngören, vadeden birisi ne yazık ki ortada görünmüyor. 
İKNA EDİLMELİLER
Bu şehrin tüm dinamiklerine çağrım Fatih Başkanın ve elin Antalyalısı diye tahkir edilmiş olunan, aslında çok büyük bir teşekkürü hak eden Mustafa Şeker Beyefendinin ikna edilmesidir. 
Ben bu işin Fatih Başkan için bir sevda olduğuna gönülden inanıyorum. Yaşadıkları ve duyduklarından acı çekiyor olabilir. Bunu da anlamak mümkün. İnsanoğlu sevdikleri uğruna nice acıları yüreğine gömmüyor ki. Gönül kırgınlıklarının onarılması mümkün olabilir diye umut ediyorum. 
ÇORUMSPOR'U DA KAYBEDERİZ
Korkarım ki, bu yapılmaz veya yapılamazsa sadece Fatih Başkan ve yol arkadaşı Mustafa Şeker'i değil, Çorumspor'u da kaybedeceğiz.
Çorumspor'a gönül vermiş herkesi; bu şehirde söz, imkân, yetki sahibi herkesi bu konuda düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum.
Bilinmelidir ki kaybettiğimiz her değer bizim değerimizdir. Bu çağrıyı Çorumspor uğrunda çok ağır bedeller ödemiş bir insan olarak yapıyorum."    
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@