“Çorumspor'u da kaybederiz”

Çorum Belediyesi eski başkanlarından, Çorum FK Onursal Başkanı Muzaffer Külcü, Fatih Özcan ve 2.Başkan konumundaki Mustafa Şeker'in istifa etmelerinden sonra kulübün satışının gündeme gelmesi üzerine kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Biz Başkanlıktan ayrıldığımız zaman bir gecede Çorumspor'dan vazgeçtiler" ifadesini kullanan Muzaffer Külcü, Fatih Özcan ve Mustafa Şeker'in geri dönmeleri için ikna edilmeleri gerektiği yönünde görüş belirtirken, "Korkarım ki, bu yapılmaz veya yapılamazsa, sadece Fatih Başkan ve yol arkadaşı Mustafa Şeker'i değil, Çorumspor'u da kaybedeceğiz" dedi,

Muzaffer Külcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

BU ALEM CADI KAZANI GİBİ SÜREKLİ KAYNAR

"Çorum FK Başkanı Sevgili Fatih Özcan'ın açıklamalarını, baştan sona büyük bir üzüntü ile dinledim. Duygusal ve sitem dolu bir veda konuşmasıydı.

Öncelikle belirtmek istiyorum ki, Fatih Başkanın hakkında söylendiği iddia olunan nahoş sözlerin belki 10 katını kendi hakkımda ve Çorumspor'da yöneticilik yapan başkaca arkadaşlar hakkında da duydum. Ne yazık ki bu alem, böyle cadı kazanı gibi sürekli kaynar.

HER ŞEYE RAĞMEN SEVMEKTEN VAZGEÇMEDİK

51 saygın iş adamı arkadaşımız ve bizim hakkımızda davalar açıldı. Ama biz sevmekten yine de vazgeçmedik. Bedel ödemek pahasına sevdamızın peşinden gitmeye, yüreğimizin götürdüğü yere yürümeye hep devam ettik. Zaman zaman gönül kırgınlıkları oldu ama onları da atlattık.

Kimse hatasız, kusursuz değildir. Elbette Fatih Başkanın da hataları, kusurları vardır. Şüphesiz ki artıları ve katkıları kat be kat fazla. Gün bunları konuşmak günü de değildir.

Biz Başkanlıktan ayrıldığımız zaman bir gecede Çorumspordan vazgeçtiler. O gün Fatih Başkan bu sevdaya sahip çıktı. Kulübü ortada bırakmadı. Bu şehre bir kupa getirdi. O gün herkes Fatih Başkanla fotoğraf çektirme yarışına girmişti. Çünkü o fotoğrafla adeta başarıya ortak olunuyordu. Olsun, o kadarı bile güzeldi.

Lakin futbol her yıl kupa kazanılan bir alan değil; beklemek, sabır göstermek gerekir. Değerlerimizi böyle hızlıca kaybedersek dönüşü olmayan bir yola mahkûm olabiliriz.

Çayın taşı ile çayın kuşunu avlamak hesapları yapanlar varsa bu bize sadece zarar verir. Çorum FK'yı Fatih Başkanın getirdiği yerden daha ileriye götürmek elbette mümkün. Ama bugün daha iyisini yapmayı öngören, vadeden birisi ne yazık ki ortada görünmüyor.

İKNA EDİLMELİLER

Bu şehrin tüm dinamiklerine çağrım Fatih Başkanın ve elin Antalyalısı diye tahkir edilmiş olunan, aslında çok büyük bir teşekkürü hak eden Mustafa Şeker Beyefendinin ikna edilmesidir.

Ben bu işin Fatih Başkan için bir sevda olduğuna gönülden inanıyorum. Yaşadıkları ve duyduklarından acı çekiyor olabilir. Bunu da anlamak mümkün. İnsanoğlu sevdikleri uğruna nice acıları yüreğine gömmüyor ki. Gönül kırgınlıklarının onarılması mümkün olabilir diye umut ediyorum.

ÇORUMSPOR'U DA KAYBEDERİZ

Korkarım ki, bu yapılmaz veya yapılamazsa sadece Fatih Başkan ve yol arkadaşı Mustafa Şeker'i değil, Çorumspor'u da kaybedeceğiz.

Çorumspor'a gönül vermiş herkesi; bu şehirde söz, imkân, yetki sahibi herkesi bu konuda düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum.

Bilinmelidir ki kaybettiğimiz her değer bizim değerimizdir. Bu çağrıyı Çorumspor uğrunda çok ağır bedeller ödemiş bir insan olarak yapıyorum."

(Hüseyin AŞKIN)