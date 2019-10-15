Çorumspor Türkiye’nin en iyisi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor 8.hafta maçında Başkent’te Hacettepespor’u 3-1 gibi net bir skorla yenerken, bu sezon çıktığı dördüncü deplasman maçını da kazandı. Kırmızı-Siyahlılar, deplasmanda dörtte dört yapan tek takım olarak dikkat çekiyorlar.

Profesyonel liglerdeki sekizinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, tarihi başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Ligin geride kalan 8 haftalık periyodunda sahasındaki 4 maçın 2’sini kazanıp 2’sini kaybeden Yeni Çorumspor, deplasmanda ise fırtına gibi esiyor. İnegölspor’u 2-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 1-0, Zonguldak Kömürspor’u 2-1 ve son olarak Hacettepespor’u 3-1 yenen Yeni Çorumspor deplasmanda dörtte dört yaptı.

Tarihinin en başarılı deplasman performansını sergileyen Yeni Çorumpor, aynı zamanda Türkiye profesyonel futbol liglerinin de “en başarılı deplasman takımı” unvanını elinde bulunduruyor. Süper Lig, 1., 2. ve 3.Liglerde Yeni Çorumspor gibi deplasmandaki tüm maçlarını kazanan başka takım bulunmuyor.

EN ÇOK GALİBİYET ALAN İKİNCİ TAKIM

Öte yandan, Yeni Çorumspor galibiyet sayısıyla da Türkiye liglerinin en başarılı takımları arasında yer alıyor.

Yeni Çorumspor’un şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü 8 maçta aldığı 7 galibiyetle Türkiye profesyonel futbol liglerinin en çok galibiyet alan takımı olurken, Manisa temsilcisini 6 galibiyetle Yeni Çorumspor ve 3.lig takımları Esenler Erokspor’la Darıca Gençlerbirliği izliyor.

(Hüseyin AŞKIN)