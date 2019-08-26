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Çorumspor tam gaz!

Yeni Çorumspor hafta sonunda yaptığı antrenmanlarla 1 Eylül Pazar günü sahasında 1922 Konyaspor’la oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çorumspor tam gaz!

Yeni Çorumspor hafta sonunda yaptığı antrenmanlarla 1 Eylül Pazar günü sahasında 1922 Konyaspor’la oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:05
Çorumspor tam gaz!

CUMARTESİ ÇİFT ÇALIŞTILAR

Kırmızı-Siyahlılar, Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Cumartesi günü çift antrenmanla geçirdiler. Tesislerde sabah yapılan antrenman çabuk kuvvet çalışmasıyla başlarken, ayak tenisi ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar akşam ise aynı sahada toplu koşuların ardından şut çalışması yaptılar. Antrenman, yarı sahada taktiksel oyunla sona erdi.

Dün sabah dinlenen kırmızı-siyahlılar saat 17.30’da taktik içerikli bir çalışma yaptılar.

Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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