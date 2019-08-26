Çorumspor tam gaz!

CUMARTESİ ÇİFT ÇALIŞTILAR
Kırmızı-Siyahlılar, Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Cumartesi günü çift antrenmanla geçirdiler. Tesislerde sabah yapılan antrenman çabuk kuvvet çalışmasıyla başlarken, ayak tenisi ile sona erdi.
Kırmızı-Siyahlılar akşam ise aynı sahada toplu koşuların ardından şut çalışması yaptılar. Antrenman, yarı sahada taktiksel oyunla sona erdi.
Dün sabah dinlenen kırmızı-siyahlılar saat 17.30’da taktik içerikli bir çalışma yaptılar.
Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.