Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101922
ALTIN
276.582
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0904
EURO
6.3240

Çorumspor pürneşe

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Çorumspor pürneşe

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:07
Çorumspor pürneşe

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah salonda kuvvet, akşam sahada taktik çalışan kırmızı-siyahlıların neşeli oldukları görüldü.

İki iki yaparak yoluna kayıpsız devam eden Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlılar dünü çift antrenmanla geçirirken, futbolcuların gayet neşeli oldukları görüldü.

SABAH KUVVET ÇALIŞTILOR

Kırmızı-Siyahlılar günün ilk antrenmanını sabah Tesislerdeki fitness salonunda yaptılar. Sakatlığı bulunan Ferdi Konak dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman kuvvet çalışması şeklinde geçti.

AKŞAM TAKTİK

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanını ise 16.30’da gerçekleştirdi. Tesisler 1 No’lu Saha’da yapılan antrenmana yine Ferdi Konak dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik Direktör Bahri Kaya, Gümüşhanespor maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.

Yeni Çorumspor bugün saat 10.00’da yapacağı antrenmanla Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Haberler
Fenerbahçe ailesi kahvaltıda buluştu
Fenerbahçe ailesi kahvaltıda buluştu
Birimler arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda kuralar çekildi
Birimler arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda kuralar çekildi
‘Pentatlon’da ilk şampiyon
‘Pentatlon’da ilk şampiyon
İlk kez ikide iki
İlk kez ikide iki
Emrah Kuş Kazakistan’da
Emrah Kuş Kazakistan’da
“Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı”
“Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim