Çorumspor pürneşe

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah salonda kuvvet, akşam sahada taktik çalışan kırmızı-siyahlıların neşeli oldukları görüldü.

İki iki yaparak yoluna kayıpsız devam eden Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında Gümüşhanespor’la oynayacağı 3.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlılar dünü çift antrenmanla geçirirken, futbolcuların gayet neşeli oldukları görüldü.

SABAH KUVVET ÇALIŞTILOR

Kırmızı-Siyahlılar günün ilk antrenmanını sabah Tesislerdeki fitness salonunda yaptılar. Sakatlığı bulunan Ferdi Konak dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman kuvvet çalışması şeklinde geçti.

AKŞAM TAKTİK

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanını ise 16.30’da gerçekleştirdi. Tesisler 1 No’lu Saha’da yapılan antrenmana yine Ferdi Konak dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik Direktör Bahri Kaya, Gümüşhanespor maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.

Yeni Çorumspor bugün saat 10.00’da yapacağı antrenmanla Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.