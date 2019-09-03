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“Çorumspor maçına kadar yüzde 60-70 hazır oluruz”

Yeni Çorumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor’da sezona Kırklareli deplasmanında alınan 1 puanın sevinci yaşanıyor.

“Çorumspor maçına kadar yüzde 60-70 hazır oluruz”

Yeni Çorumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor’da sezona Kırklareli deplasmanında alınan 1 puanın sevinci yaşanıyor.

03 Eylül 2019 Salı 22:18
“Çorumspor maçına kadar yüzde 60-70 hazır oluruz”

Yeni Çorumspor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor’da sezona Kırklareli deplasmanında alınan 1 puanın sevinci yaşanıyor. Kulüp Başkanı Eşref Güç, Yeni Çorumspor maçına kadar lige biraz daha hazır hale geleceklerini belirtirken, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Kırklarelispor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunup özeleştiri yapan Başkan Eşref Güç, “İlk yarıda kötü oynadık. Ama ilk maçlar biliyorsunuz puan maçlarıdır, kaybetmemek de çok önemli. Aldığımız 1 puan çok iyi sonuç.

İlk yarıda Kırklarelispor bizden iyi oynadı ve 3 tane net pozisyonları vardı. Biz bir bulduk ve onu da Ozan’ın tecrübesiyle gole çevirdik.

İkinci yarıda farklı bir İnegölspor vardı. Biraz daha topa basan, biraz daha baskı kuran bir görüntüdeydik ama yeterli mi? Değil. Tabi, burada kadroya girecek arkadaşlarımız var. Onlar da girdiği zaman önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Çorumspor maçına yüzde 60, yüzde 70 hazır oluruz. Yeni Çorumspor’u yenip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ise, Kırklarelispor maçında üçüncü bölgeye geçişleri iyi yapamadıklarını belirtirken, “Biz yeni bir ekibiz. Önceliğimiz kaptığımız toplarla hızlı bir şekilde gol bulmak. İlk yarı bunu gayet iyi yaptık, ama 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş paslarımızı iyi kullanamadık. İkinci yarı inanılmaz derece iyi kapanıp olumlu kullandık, ama ne yazık ki, bütün tercihlerimiz yanlıştı. Yeni bir ekibiz. Bunun üstüne koyduğumuz sürece İnegölspor daha iyi yerlere gelecektir.

Bu hafta sahamızda Yeni Çorumspor’la karşılaşacağız. Zor bir maç olacak ama kazanıp ilk galibiyetimizi almak istiyoruz” diye konuştu.Hüseyin AŞKIN

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