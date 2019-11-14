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Çorumspor lideri gözüne kestirdi

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında lider Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çorumspor lideri gözüne kestirdi

Yeni Çorumspor Pazar günü sahasında lider Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:35
Çorumspor lideri gözüne kestirdi

Teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da çabuk kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmana sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Kerem Pala dışında tüm futbolcular katıldı. Çabuk kuvvet çalışmasının ardından 2 No’lu Sahaya geçildi.

Antrenmanın bu bölümünde, 5’e 2 pas çalışması yapıldı. 5’e 2’nin ardından Şanlıurfaspor maçında forma giyen futbolcular ayak tenisi oynarken, diğer futbolcular ise yarı alanda toplu oyun oynadılar.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda futbolcuların son derece hırslı oldukları görülürken, Teknik Direktör Bahri Kaya tüm planları galibiyet üzerine yapıyor.

Yeni Çorumspor bugün de saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Manisa Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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